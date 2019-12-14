Hayat Kana kana Selçuklu tarihi
AKTÜEL

Kana kana Selçuklu tarihi

Anadolu Selçuklu dönemini bilgi, belge ve görsel örneklerle anlatmak için yola çıkan “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi, son durağı olan İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne ulaştı.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Sultanahmet’teki Türk İslam Eserleri Müzesi’nde açılan sergi, yarın sona erecek.
Sultanahmet’teki Türk İslam Eserleri Müzesi’nde açılan sergi, yarın sona erecek.

Projenin on yıllık geçmişine dikkat çeken sergi küratör Işın Fırat, “Selçuklu’da yaşamış sultanlar, hanım sultanlar, baniler, alimlerin bizlere kattıklarını hatırlatmaktan onur duyuyoruz. Buraya gelen gençler, Cumhuriyet ve Osmanlı, öncesinde Selçuklu’nun olduğunu öğrenecek. Onların bizlere kattıklarını, yaşanmışlıkları, dedelerini görecekler. Yapılanlar karşısında da hem bilip hem örnek alacaklar. Susadığımız tarihi bize hatırlatıyor sergimiz, bu tarihi kana kana içmekte fayda var” diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin ortaklığında hazırlanan çalışma, iki tonluk malzemeleriyle Konya’dan Kars’a, Bursa’dan Van’a birçok şehir gezdi. İki yüz parçalık bu sergide Aynur Atayurt’un menkıbe tasvirleri, Hüseyin Akkuş’un replika şapkaları, Konya Olgunlaşma Enstitüsü’nün giysi koleksiyonu, Işın Fırat’ın kitreden heykelleri bulunuyor.

Bir Zamanlar Selçuklu sergisi nefes kesiyor
GÜNDEM
Bir Zamanlar Selçuklu sergisi nefes kesiyor
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