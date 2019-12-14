Kana kana Selçuklu tarihi

Projenin on yıllık geçmişine dikkat çeken sergi küratör Işın Fırat, “Selçuklu’da yaşamış sultanlar, hanım sultanlar, baniler, alimlerin bizlere kattıklarını hatırlatmaktan onur duyuyoruz. Buraya gelen gençler, Cumhuriyet ve Osmanlı, öncesinde Selçuklu’nun olduğunu öğrenecek. Onların bizlere kattıklarını, yaşanmışlıkları, dedelerini görecekler. Yapılanlar karşısında da hem bilip hem örnek alacaklar. Susadığımız tarihi bize hatırlatıyor sergimiz, bu tarihi kana kana içmekte fayda var” diyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisinin ortaklığında hazırlanan çalışma, iki tonluk malzemeleriyle Konya’dan Kars’a, Bursa’dan Van’a birçok şehir gezdi. İki yüz parçalık bu sergide Aynur Atayurt’un menkıbe tasvirleri, Hüseyin Akkuş’un replika şapkaları, Konya Olgunlaşma Enstitüsü’nün giysi koleksiyonu, Işın Fırat’ın kitreden heykelleri bulunuyor.

GÜNDEM Bir Zamanlar Selçuklu sergisi nefes kesiyor