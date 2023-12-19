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Hayat

Kanaat ekonomisi kitabı

Mustafa Kutlu’nun yeni kitabı “Kendini Aş Haddini Aşma” okuyucuyla buluştu. Kutlu, Yeni Şafak’ta kaleme aldığı yazılarından derleyerek hazırladığı kitabında tüketim odaklı sanayi toplumunun sorunlarına dikkat çekiyor. “Kanaat ekonomisi”ne dayalı sade bir hayat tarzını, ahlâki bir nizamı benimsemenin de yollarını arıyor.

04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 22:28 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mustafa Kutlu.
Fotoğraf : Sedat Özkömeç /
Mustafa Kutlu.

Gazetemiz yazarı Mustafa Kutlu’nun yeni kitabı “Kendini Aş Haddini Aşma” okuyucuyla buluştu. Dergah Yayınları etiketiyle çıkan kitap, 152 sayfadan oluşuyor. Kutlu’nun Yeni Şafak’ta kaleme aldığı yazılarından derleyerek hazırladığı yeni eserinde, tüketim odaklı sanayi toplumunun sorunlarına değiniyor. “Kanaat Ekonomisi”ne dayalı sade bir hayat tarzını, ahlâki bir nizamı benimsemenin yollarını arayan yazılarla Hududullah’ı bilmeye davet eden Kutlu, Kalbin Sesi ile Toprağa Dönüş kitabında ana hatlarını çizdiği tarım merkezli bu toplumu detaylandırıyor.

BESMELE ÇEK İLK ADIMI AT

Doğal ve fıtrı olanın tersine, aşırı üretim ve tüketimi körükleyen ekonomi anlayışına karşı çıkan Kutlu, bunu gazete yazılarıyla, verdiği röportajlarla her fırsatta dile getiriyor. Bunun yolunu da toprağa yani doğduğumuz yerlere dönüş olarak belirleyen yazar, modernitenin bizim için yazdığı hikayenin tersine, gelenekten, kadim değerlerden beslenmeye işaret ediyor. Durmaksızın yoldan çıkmayı salık veren bu düzene bir başkaldırı olarak şöyle diyor Kutlu: “Hadi yoldan çıktık diyelim. Nereye gideceğiz? Harama batmamış bir belde mi var? Umutsuzluk bize yakışmaz. Eğer yoksa böyle bir belde, bize düşen onu ‘inşa’ etmektir. Yeter ki ‘Uzun yola çıkmaya’ niyet edin. ‘Niyet’ mühim. İrade-i cüz’iyenin ta kendisi. Bu sebeple ‘Ameller niyetlere göredir’ buyrulmuş. Bu niyetin kuvveden fiile çıkması Cenab-ı Hakk’a kalmıştır. Bize düşen Besmele’yi çekip ilk adımı atmak.” Bütün bunların detaylarını anlatan kitaba, yayınevinin web sitesinden ve seçkin kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.


Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız
Kültepe'de dikkat çeken keşif: Kazı sırasında ortaya çıktı! Burada olması imkansız

Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan, Anadolu'nun ilk yazılı tabletlerinin bulunduğu Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri'nde, kazı çalışmalarında ortaya çıkan birçok bitki türü yerli ve yabancı uzmanlar tarafından incelenerek, bilim dünyasına katkı sağlanıyor. Kültepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazılarda göze görünmeyecek birçok unsuru çalışan bilim insanları var. Çeşitli hayvanlar, bitkiler ve madeni kalıntılar gibi birçok unsur kazılarda ortaya çıkıyor. Bunlar arasında günümüzde burada olması imkansız birçok meyve ve sebze de var. Fındık, zeytin ya da bu bölgeye has olmayan çoban püskülü gibi birçok bitki, kazılarda karşımıza çıkabiliyor" dedi.


#Mustafa Kutlu
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#Toplum
#Eser
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