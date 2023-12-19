Kanaat ekonomisi kitabı

Doğal ve fıtrı olanın tersine, aşırı üretim ve tüketimi körükleyen ekonomi anlayışına karşı çıkan Kutlu, bunu gazete yazılarıyla, verdiği röportajlarla her fırsatta dile getiriyor. Bunun yolunu da toprağa yani doğduğumuz yerlere dönüş olarak belirleyen yazar, modernitenin bizim için yazdığı hikayenin tersine, gelenekten, kadim değerlerden beslenmeye işaret ediyor. Durmaksızın yoldan çıkmayı salık veren bu düzene bir başkaldırı olarak şöyle diyor Kutlu: “Hadi yoldan çıktık diyelim. Nereye gideceğiz? Harama batmamış bir belde mi var? Umutsuzluk bize yakışmaz. Eğer yoksa böyle bir belde, bize düşen onu ‘inşa’ etmektir. Yeter ki ‘Uzun yola çıkmaya’ niyet edin. ‘Niyet’ mühim. İrade-i cüz’iyenin ta kendisi. Bu sebeple ‘Ameller niyetlere göredir’ buyrulmuş. Bu niyetin kuvveden fiile çıkması Cenab-ı Hakk’a kalmıştır. Bize düşen Besmele’yi çekip ilk adımı atmak.” Bütün bunların detaylarını anlatan kitaba, yayınevinin web sitesinden ve seçkin kitabevlerinden ulaşabilirsiniz.