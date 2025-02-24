Kanserde tek ilaçla şifa

Akciğer kanseri olduğunu öğrenen hastalara ilk olarak ‘çözümsüz bir durum’ ile karşı karşıya olmadıklarını anlatan Kıyık, “Bir hekim olarak yalnız hissetmemeleri gerektiğini, bir tedavi protokolü için ön çalışma yapılacağını anlatıyorum. Öncelikle teşhisi koyuyoruz. Ondan sonra ise teşhise uygun tedavi protokolünü seçiyoruz. Akıllı ilaçlar da bu protokolün bir parçası. Dünyada ne uygulanıyorsa, ülkemizde de aynı şeyleri yapıyoruz. Bu süreçte hastaların moralli olması şart, en iyi ilaç çevre, aile, arkadaş desteği. Biz ülkemizde tıbbi açıdan değil, hastalara moral vermek, onlarla konuşmak konusunda eksik kalıyoruz. Esasen bu konuda kendimizi gözden geçirmek gerekiyor” değerlendirmesi yaptı.