|
Hayat

Kansere çare gen haritası: Tedaviye cevap oranları yüzde 80’lere kadar çıkıyor

Kanser, kişiye özel tedavi yöntemleriyle önlenecek. Kanser hastasının gen haritasına göre planlanacak tedaviye cevap oranlarının yüzde 80’lere kadar çıktığını belirten Prof. Fevzi Altuntaş, “Çoğu kanser türünde kemoterapi cevapları yüzde 30-50 arasında” dedi.

Merve Safa Akıntürk
Merve Safa Akıntürk
03:45 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Her yıl yaklaşık 10 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan kanser, kişiselleştirilmiş tıp tedavileriyle önlenecek.

Her yıl yaklaşık 10 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep olan kanser, kişiselleştirilmiş tıp tedavileriyle önlenecek.

Kanser hastası kişinin gen haritasının çıkarılması ile planlanacak tedavi takvimi sayesinde, kanserli her bireye ayrı bir tedavi yöntemi uygulanacak. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Kurucu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, “Kişiselleştirilmiş tıbbın amacı, hastaların genetik yapısını ve hastalara özgü diğer özellikleri dikkate alarak tedavileri bireylere uygun hale getirmektir. Önümüzdeki süreçte kanseri artık, ‘yüksek tansiyon’, ‘şeker hastalığı’ gibi etkilerinin uzun dönem takip edildiği kronik bir hastalık olarak göreceğiz” dedi.

10 MİLYON İNSANI KAYBEDİYORUZ

Her yıl 4 Şubat’ta düzenlenen Dünya Kanser Günü, kanser risklerine ilişkin farkındalığı artırmak ve hastalığı daha iyi anlamak için bir fırsat olarak görülüyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi’nde kansere yönelik yeni yaklaşımlar, tedavi yöntemleri ele alındı. Kongrede konuşan Prof. Altuntaş, her yıl 10 milyon insanın kanserden öldüğünü ve bilgilendirme, bilinçlendirme, farkındalığı artırma çalışmalarının yapılmaması durumunda bu sayının 2030 yılına kadar 13 milyona çıkacağının tahmin edildiğine değindi.

Fevzi Altuntaş

TÜM İLAÇLAR TÜRKİYE’DE VAR

Türkiye’de her yıl bin 500-2 bin yeni lösemi vakası görüldüğünü anlatan Prof. Altuntaş, “Her ne kadar lösemi görülme sıklığı artmış olsa da güncel tedaviler ile uzun süreli yaşam yüzde 60’lara kadar çıkmıştır. Bazı çocukluk çağı lösemilerinde bu oran yüzde 90’lara ulaşmaktadır. Umut kök hücredir. Ancak uygun vericisi olmayanlar için de hayatın sonu değildir. Yeni tedavilerle lösemisiz hayat mümkün. Lösemi tedavisi yüksek maliyetli ve zahmetli bir süreçtir. Ancak Amerika ve Avrupa’da kullanım için onay almış olan her ilaca Türkiye’de ulaşmak mümkün” şeklinde konuştu.

HEDEFLİ TEDAVİLER ÖNE ÇIKIYOR

  • Kanserde sağ kalım oranlarını artıran hedefli tedavilerin ön plana çıktığını anlatan Prof. Altuntaş, “Çoğu kanser türünde kemoterapi yanıtları yüzde 30-50 arasındayken, kişiye özgür hedefli tedavilerle tedaviye yanıt oranları yüzde 80’lere kadar çıkıyor. Kişiselleştirilmiş tıbbın amacı, hastaların genetik yapısını ve hastalara özgü diğer özellikleri dikkate alarak tedavileri bireylere uygun hale getirmek. Kişiselleştirilmiş tıp, tümörlerde kansere yol açan genetik değişimlere odaklanıyor. Değişen genler, hedeflenebilir genomik değişiklikleri tespit eden bir test türü olan genomik testlerle tespit edilebiliyor” ifadelerini kullandı. Prof. Altuntaş, lösemi, lenfoma myeloma gibi hematolojik kanserlerin yüksek tansiyon ve diyabet gibi kronik bir hastalıkgibi akıllı tedaviler ile çözülebileceğini söyledi.

RAHİM AĞZI KANSERİ TARİHE KARIŞIYOR

Hematoloji ve Onkoloji Kongre Sekreteri Doç. Dr. Cengiz Karaçin de kanser konusunda farkındalık oluşturmanın önemine değinerek şunları anlattı: “Belli yaş gruplarında önerilen kanser taraması yapmak ve yapılmasını sağlamak, çevremizi bu konuda bilinçlendirmek de kanser ilişkili ölümlerin önüne geçecektir. Belki de en önemli faktörlerden biri önlem almak olacaktır. Örneğin rahim ağzı kanserini önlemek için yapılan aşıların koruyuculuğu yüzde yüzlere varmaktadır. Düzenli aşılama ile dünyanın belli bölgelerinde rahim ağzı kanseri 2035 yılı itibariyla tarih olacaktır. Rahim ağzı kanserinin oluşumunu engelleyen bu aşı diğer sık görülen kanserler için henüz bulunamamış olsa da bu yönde çalışmaların devam ettiğini bilmekteyiz.”


#Kanser
#Sağlık
#Gen Haritası
#Fevzi Altuntaş
1 saat önce
default-profile-img
Kansere çare gen haritası: Tedaviye cevap oranları yüzde 80’lere kadar çıkıyor
Mehmetçik’in evi sırtında: Eksi 20’de 30 kilo yük
İslam düşmanlığı işlerine yarıyor
Eski defterler açıldı: Süheyl Ünver’in 20. yüzyılın ilk yarısında oluşturduğu 'Defter-i Meşahirler'i yayımlandı
Koala Mannu Çanakkale yolculuğunda
At Nağme Ankara’da
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.