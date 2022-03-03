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KÜLTÜR SANAT

Kar üstünde festival

Çıldır Gölü üzerinde tamamen kardan inşa edilen beyaz perde üzerinde film gösterimlerinin yapılacağı Kardan Perde Film Festivali 3 Mart’ta başlıyor. Festivalde Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmler seyirciyle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kar üstünde festival
Kardan Perde Film Festivali 7 Mart’a kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT’nin desteklediği Kardan Perde Film Festivali, Ardahan Belediyesi, Çıldır Belediyesi ve SERKA Ajans’ın lojistik katkıları ile hayata geçirilecek. Film Yönetmenleri Derneğince organize edilen festivalin açılışı Tuncel Kurtiz’in başrolünde olduğu İnat Hikayeleri’yle başlıyor.

İlki düzenlenecek olan festivalde Çıldır, Ardahan ve Kars bölgelerinde çekilmiş filmler seyirciyle buluşacak. Önümüzdeki yıllarda uluslararası katılımlarla ödüllü bir festival olarak düzenlenmesi hedeflenen festival 7 Mart’a kadar devam edecek.

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