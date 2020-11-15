Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Karabağ hikayeleri
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Karabağ hikayeleri

Savaş meydanı ve siyasette elde edilen başarının, başarısızlığın edebiyat ve sanatta yer bulmasının kıymeti büyüktür. Ganire Paşayeva ile İmdat Avşar’ın hazırladığı “Azerbaycan Edebiyatında Karabağ Hikâyeleri” yaşanan acıların insani boyutunu aşk, cesaret, adalet konularıyla gözler önüne seriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Azerbaycan Edebiyatında Karabağ Hikayeleri Haz: Ganire Paşayeva, İmdat Avşar Türk Edebiyat Vakfı Yayınları 2020 352 sayfa
Azerbaycan Edebiyatında Karabağ Hikayeleri Haz: Ganire Paşayeva, İmdat Avşar Türk Edebiyat Vakfı Yayınları 2020 352 sayfa

İDİL BAHÇE

Dağlık Karabağ bölgesi Türk dünyası için ortak bir yarayı simgeler. Doğal güzellikleri ve jeostratejik önemi bakımından tarih boyunca popüler bir bölge olmuştur. Son haftalarda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü adına atılan adımlar, bu günlerde karşılık bulmuş ve meyvesini vermiştir. Ermenistan, Karabağ’dan çekileceğini bildiren mağlubiyet anlaşmasını imzalamıştır. Cephede, savaş meydanında kazanılan ya da kaybedilen her şeyin, cephe gerisini de etkilediğini bilmemiz gerekir. Binlerce insanın kanı dökülürken yüz binler evlerinden uzağa göç ettiler. Büyük ve kanlı toplumsal olaylar, ülkelerin tarihinde hatırlanmayı bekler. Toplumsal ruhun, milli birliğin inşasında en kuvvetli birleştiren edebiyattır. Karabağ’da yaşanan insanlık dramı, şairlerin mısralarına, yazarların öykü sayfalarına konu olmuştur. Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva ile Türk edebiyatının üretken kalemi İmdat Avşar’ın hazırladığı “Azerbaycan Edebiyatında Karabağ Hikâyeleri” hem yaşanan acıyı hatırlatıyor hem de birlik ruhunu sağlamlaştırıyor.

TOPRAĞA ÖZLEM

Yirmi bir hikâyeden oluşan kitabın ilk baskısı 2015 yılında yapıldı. Sözde soykırım söylemini yüz yıldır sürdüren Ermenistan’ın dünya karşısında masum ve mağdur görüntüsü sadece politik hamleler ile değişmeyecektir. Eserin önsözünde belirtildiği gibi yaşananlar hikâye, video ve film olarak geniş kitlelere aktarılmalıydı. “Karabağ Hikayeleri” sayesinde hakikat duyurulacaktır. Kitabın ilk yayınlandığı dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinde konferanslar düzenlendiğini hatırlatalım. Özellikle gençlerin yoğun ilgisini çeken eserin amacına ulaştığı görülmüştür. Kitapta Paşayeva ve Avşar’ın yanı sıra Sabir Rüstemhanlı, Elçin Efendiyev, Ejder Ol, Agil Abbas, Günel Anarkızı, Mahir Kabiloğlu, Novruz Necefoğlu, Ekber Koşalı, Aydın Tagiyev, Aslan Quliyev, Eyvaz Zeynelov, Afak Şıhlı, Maksat Nur’un metinleri bulunuyor. Acı ve dramın yanı sıra aşk, milli birlik, askerlerin ruh hali, parçalanan aileler ve adalet arayışı konuları da içeriği zenginleştiriyor. Pervin Nuraliyeva’nın hikâyesinde, Şuşa’dan sürgün edilen Natevan ninenin vefatına kadar memleketinin kuşlarına, suyuna, insanlarına özlem içinde yaşadığını okuyoruz. Akif Ali ise yiğit Türk kızı Azade’nin, özgürlük uğruna Ermenilere karşı yaptığı kutsal mücadeleyi konu ediniyor.

Hikayeler, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan dramları hatırlatırken zulmeden ve zulme uğrayan insanın her yerde aynı olduğunu gösteriyor. Edebiyat ve sanat yoluyla anlatılan değerlerimiz, “Karabağ Hikayeleri” gibi Türk dünyasına ortak bir bakış kazandıracaktır. Anadolu’dan Kafkaslara, Kırım’dan Doğu Türkistan’a, Kerkük’ten Semerkant’a uzanan ruh, şuurlu bir gelecekte sarsılmaz bir bütünlük sağlayacaktır.

Abone Ol Google News
Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Kalleşlikte sınır tanımıyorlar

Ermeniler Kelbecer'de ev ve ormanlık alanları ateşe verdi.
Ağır hastasayısı yükselişte

Ağır hasta
sayısı yükselişte

​Sağlık Bakanı Koca, son yirmi dört saati açıkladı.
Tuncelide deprem oldu

Tunceli'de deprem oldu

​AFAD sarsıntının şiddetini 4.1 olarak açıkladı.
Tarihe altın<br>harflerle yazılacak

Tarihe altın
harflerle yazılacak

​Dağlık Karabağ'daki zafer hem Azerbaycan hem de Türkiye'nin...
Davete icabet edecek

Davete icabet edecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyor.
İran'da pandeminin fotoğrafı

İran'da pandeminin fotoğrafı

​Tahran'daki iş yeri izdihama neden olunca kapatıldı.

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

II. Dünya Savaşı'nı gerçekte kim kazandı?

​Bu sorunun cevabı bizim kazanımlarımızı da ilgilendiriyor.
AFAD açıkladı

AFAD açıkladı

İ​zmir depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi.
HDP'liler itiraz etti, halk sahip çıktı

HDP'liler itiraz etti, halk sahip çıktı

​Diyarbakır'ın yeni camilerinde ezan sesi yükselecek.
İstanbul Park'ta <br>su dansı

İstanbul Park'ta
su dansı

​Formula 1'de sıralama turları nefes kesti.
Babadan kemerli işkence

Babadan kemerli işkence

​Gözyaşlarına boğulan anneden 'yardım edin' çağrısı.
Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

Yeni bir seferberlik başlatıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.
Koronavirüse <br>yenik düştü

Koronavirüse
yenik düştü

Duayen gazeteci Ahmet Kekeç vefat etti.
Bir anda yere yığıldı

Bir anda yere yığıldı

​13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirerek vefat etti.
Nefes kesen gösteri

Nefes kesen gösteri

​Formula 1 yarışı öncesinde SoloTürk sürprizi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.