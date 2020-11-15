İDİL BAHÇE

Dağlık Karabağ bölgesi Türk dünyası için ortak bir yarayı simgeler. Doğal güzellikleri ve jeostratejik önemi bakımından tarih boyunca popüler bir bölge olmuştur. Son haftalarda Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü adına atılan adımlar, bu günlerde karşılık bulmuş ve meyvesini vermiştir. Ermenistan, Karabağ’dan çekileceğini bildiren mağlubiyet anlaşmasını imzalamıştır. Cephede, savaş meydanında kazanılan ya da kaybedilen her şeyin, cephe gerisini de etkilediğini bilmemiz gerekir. Binlerce insanın kanı dökülürken yüz binler evlerinden uzağa göç ettiler. Büyük ve kanlı toplumsal olaylar, ülkelerin tarihinde hatırlanmayı bekler. Toplumsal ruhun, milli birliğin inşasında en kuvvetli birleştiren edebiyattır. Karabağ’da yaşanan insanlık dramı, şairlerin mısralarına, yazarların öykü sayfalarına konu olmuştur. Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva ile Türk edebiyatının üretken kalemi İmdat Avşar’ın hazırladığı “Azerbaycan Edebiyatında Karabağ Hikâyeleri” hem yaşanan acıyı hatırlatıyor hem de birlik ruhunu sağlamlaştırıyor.

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TOPRAĞA ÖZLEM

Yirmi bir hikâyeden oluşan kitabın ilk baskısı 2015 yılında yapıldı. Sözde soykırım söylemini yüz yıldır sürdüren Ermenistan’ın dünya karşısında masum ve mağdur görüntüsü sadece politik hamleler ile değişmeyecektir. Eserin önsözünde belirtildiği gibi yaşananlar hikâye, video ve film olarak geniş kitlelere aktarılmalıydı. “Karabağ Hikayeleri” sayesinde hakikat duyurulacaktır. Kitabın ilk yayınlandığı dönemde Türkiye’nin farklı bölgelerinde konferanslar düzenlendiğini hatırlatalım. Özellikle gençlerin yoğun ilgisini çeken eserin amacına ulaştığı görülmüştür. Kitapta Paşayeva ve Avşar’ın yanı sıra Sabir Rüstemhanlı, Elçin Efendiyev, Ejder Ol, Agil Abbas, Günel Anarkızı, Mahir Kabiloğlu, Novruz Necefoğlu, Ekber Koşalı, Aydın Tagiyev, Aslan Quliyev, Eyvaz Zeynelov, Afak Şıhlı, Maksat Nur’un metinleri bulunuyor. Acı ve dramın yanı sıra aşk, milli birlik, askerlerin ruh hali, parçalanan aileler ve adalet arayışı konuları da içeriği zenginleştiriyor. Pervin Nuraliyeva’nın hikâyesinde, Şuşa’dan sürgün edilen Natevan ninenin vefatına kadar memleketinin kuşlarına, suyuna, insanlarına özlem içinde yaşadığını okuyoruz. Akif Ali ise yiğit Türk kızı Azade’nin, özgürlük uğruna Ermenilere karşı yaptığı kutsal mücadeleyi konu ediniyor.

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Hikayeler, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan dramları hatırlatırken zulmeden ve zulme uğrayan insanın her yerde aynı olduğunu gösteriyor. Edebiyat ve sanat yoluyla anlatılan değerlerimiz, “Karabağ Hikayeleri” gibi Türk dünyasına ortak bir bakış kazandıracaktır. Anadolu’dan Kafkaslara, Kırım’dan Doğu Türkistan’a, Kerkük’ten Semerkant’a uzanan ruh, şuurlu bir gelecekte sarsılmaz bir bütünlük sağlayacaktır.