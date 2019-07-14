Karadeniz’de ferahlayın

Türkiye’de son yıllarda kültür turları çok ilgi görüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da geçen seneden bu seneye 3 misli daha fazla kültür turuna çıkıldığını açıklayarak, “Kültür turları gerçekten Türkiye’de patlamış durumda” demişti. Karadeniz bölgesi ise en çok tercih edilen turlar arasında yer alıyor.

SAMSUN’DA NEBİYAN DAĞI’NA

Samsun, Karadeniz turuna çıkmak isteyenler için ideal bir başlangıç noktası olabilir. Gelişmiş bir şehir olan Samsun’un aynı zamanda doğal güzellikleri de dikkat çekici. Bölgenin en yüksek noktası olan Nebiyan Dağı ise en dikkat çekici noktalardan biri. 19 Mayıs İlçesi’ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Nebiyan Dağı, aynı zamanda bir oksijen deposu. Tabi bu duruma eşsiz bitki örtüsü de eşlik ediyor. Türkmen Köyü Kayıkbaşı mevkinde yer alan Şahinkaya Kanyonu ise şehrin bir diğer doğal güzelliği. Yaklaşık 1500 metre uzunluğundaki kanyon, Kızılırmak’ın turkuaz rengi sularının sarp kayalıkları arasında kendine yol bulduğu gizemli geçit olarak heybetiyle görenleri büyülüyor. Şahinkaya Kanyonu ve bulunduğu çevre 2012 yılında ulusal turizm bölgesi ilan edildi ve halihazırda bölgeye günübirlik geziler yapılıyor.

HEM AKÇAABAT HEM UZUNGÖL

Samsun’dan sonra ikinci durak Trabzon. Ancak bu ilde gezilecek çok fazla yer var. İlk önce Akçaabat’a uğranabilir. Bölgenin en yüksek nüfuslu ilçesi olan Akçaaba’ın horonu ve köftesi oldukça meşhur. Akçaabat’a gelmişken Sera Gölü’ne de mutlaka uğranmalı. Buradan sonra, Kızlar Manastırı, Çal Mağrası, Sümela Manastırı görülebilir. Tabi bir diğer önemli durak olan Uzungöl de var. Uzungöl’ün vadiden düşen kayalıkların Haldizen deresinin önnü kapatmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Bölge, Soğanlı ve Kaçkar Sıradağları’nın birleşim yerinde bulunmaktadır. Aynı zamanda dünyada ılıman bölgede bulunan en yaşlı ormanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Bol yağış ve nisbi ılıman iklimi sayesinde yılın her mevsiminde yeşildir.

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DOĞA VE TARİH BİR ARADA

Rize, Karadeniz bölgesinin en özel illerinden biri. Çayıyla da meşhur olan il, yayla turizmiyle de öne çıkıyor. Şehire çok uzak olmayan Rize Kalesi’ne gidilerek bu ildeki ilk nokta ziyaret edilebilir. Ardından Ziraat Botanik Çay Bahçesi de görülebilir. Fırtına Deresi ise doğal güzelliğiyle göz dolduruyor. Derede ayrıca Rafting ve Zepline gibi aktiviteler de yapılıyor. Rize geziniz boyunca uğramanız gereken iki mekan daha var. Zil Kale ve Ayder Yaylası. Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen Zil Kale, bölgenin en dikkat çekici tarihi yapılarından biridir. Ayder Yaylası ise birden fazla etkinliği bir araya getiriyor. Bölgede kamp yapabilir, yöresel lezzetlerin tadına bakabilir, festivallere katılabilirsiniz.

Borçka karagöl’ü es geçmeyin

Artvin

Artvin ilinin Borçka ilçesinde yer alan Karagöl, Karadeniz’in cenneti andıran güzelliklerinde birisi.Dünyanın en güzel göllerinden birisi olan Borçka Karagöl, Klaskur Yaylasının yakınlarında yaşanan bir toprak kayması sonucu oluşmuştur. Bölge özellikle kamp için oldukça uygundur.