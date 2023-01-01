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Hayat

Karadeniz'de palamut sürprizi: Tezgahlar şenlendi balıkçıların yüzü güldü

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren Karadeniz'de istediği palamut avını yapamayan balıkçılar, ağlarına takılan palamutlarla kıyıya döndü. Sinop'ta avlanan kasalar dolusu palamut, balıkçıların da yüzünü güldürdü.

10:20 . 20/09/2023 Çarşamba
AA
Avlanan kasalar dolusu palamut, balıkçıların da yüzünü güldürdü.

Avlanan kasalar dolusu palamut, balıkçıların da yüzünü güldürdü.

Av yasağının sona erdiği 1 Eylül'den itibaren Karadeniz'de istediği palamut avını yapamayan balıkçılar, ağlarına takılan palamutlarla kıyıya döndü. Balıkçılık kenti Sinop'ta hamsinin ardından palamut da tezgahtaki yerini aldı. Sinoplu Balıkçı Mert Kanal, Karadeniz'de palamudun bu sezon geç de olsa tezgahlarda yerini aldığını söyledi. İklim değişikliği nedeniyle Türkiye'de ve dünyada yaşanan olumsuzluklardan denizcilik sektörünün de etkilendiğini belirten Kanal, bu kapsamda özellikle balıkçılık açısından yavan ve durgun bir sezon geçirildiğini aktardı.

Fiyatlar düşüşe geçecek

Yirmi gün gecikmeli de olsa Karadeniz'de palamudun görünmeye başladığını belirten Kanal, "Sezonda geç gelen palamudun çok verimli ve bol olacağını zannetmiyoruz. Umarım yanılırız ve bundan sonra bol miktarda çıkar, vatandaşlarımız da palamuda doyar." dedi. Kanal, palamudun ağırlığının 400-500 gram arasında değiştiğini ve tanesinin 70 liradan satıldığını kaydetti.



#Sinop
#Karadeniz
#Palamut
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