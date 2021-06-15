Kardan Adam ve Güneş’in masalı

Çocuk edebiyatı kitaplığında “Kardan Adam ve Güneş” (+3 yaş) VBKY markasıyla raflardaki yerini aldı. Çocukların algılarına uygun olarak hazırlanan kitaplar minikleri heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor. Çocuklara ebeveynleriyle birlikte nitelikli zaman geçirebilme imkânı tanıyan eserler, renkli resimler, akıcı ve neşeli anlatımlarla çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi amaçlıyor. Susan Taghdis ve Ali Mafakheri’nin eseri “Kardan Adam ve Güneş”, “su döngüsü çocuklara nasıl anlatılır?” sorusuna yanıt arayanlara yol gösterici bir rehber niteliği taşıyor. Türkçeye çevirisini Dr. Müge Akbulut’un yaptığı kitap, insan kaynaklı küresel iklim değişikliği etkilerinin en güçlü şekilde görülebileceği su döngüsünü anlatırken, çocukların sevdikleriyle birlikte kurduğu duygusal bağı kardan adam metaforu üzerinden yorumlayan modern bir fabl özelliğini taşıyor.

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Kardan Adam ve Güneş

Ali Mafakheri, Susan Taghdis

Çev: Müge Akbulut

VBKY

2021

24 sayfa