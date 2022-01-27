Karlı bir gece vakti okunacak kitaplar ​

“Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı, Karlı bir gece vakti bir dostu uyandırmak” demişti büyük şair İsmet Özel. Oysa şimdi karlı gecelerde kolay kolay kimse bir dostu uyandıramıyor. Ama elimize bir bardak sıcak salep alıp, kar edebiyatına dalmak hepimiz için mümkün. Karlı kış gecelerinde okursunuz diye, kar temalı kitapları sizin için derledik.

Bu fotoğraf hakkında bir şeyler

Gelmiş geçmiş en iyi romanlar listelerinde çoğu zaman yer bulan Tolstoy imzalı “Anna Karenina”, evlilik, aşk ve ölüm konusunu merkezine alırken, Rusya’nın soğuk coğrafyasını betimlemeyi de ihmal etmiyor.

Orhan Pamuk’un “İlk ve son siyasi romanım” dediği “Kar” da Almanya’daki sürgününden döner dönmez kendini Kars’ta bulan şair Ka’nın ülkesini ve insanlarını yeniden tanımasını konu ediniyor. Bu romanı okurken en çok da karlı Kars tasvirleri akılda kalıyor.

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Soğuk karlı dağlar

Paul Auster’ın “Kış Günlüğü” yalnızca kış manzaralarıyla karşılamaz bizi, ruhumuzda saklı duran “kış”la da yüzleştirir. Karın saçtığı aydınlık Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ” romanında da bizi karşılıyor.

Bu roman aracılığıyla Mann, karın edebiyattaki en güzel sahnelerini bize armağan eder. Charles Frazier’in “Soğuk Dağ” romanı, Amerikan İç Savaşı sona erdiğinde, sevdiğine kavuşmak için yola çıkan bir askerin karlı dağlardaki uzun yolculuğunu anlatır.

Sabahattin Ali’nin Kürk Mantolu Madonna’sı, Maeve Binchy’in Küçük Bir Kış Masalı, Ahmet Ümit’in Kar Kokusu, Jack London’ın Beyaz Diş’i kar yağarken keyifle okunacak kitaplardan sadece birkaçı.  Sevda Dursun

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HAYAT Kütüphanelerin vazgeçemediği 10 kitap