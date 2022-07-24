​Karpuz kabuklarını çöpe atmayın.

İncil’de bahsi geçen meyvelerden biri olan karpuz, daha da eski zamanlarda, Eski Mısır Uygarlığı’nın duvar resimlerinde de görüldü. Kökeni Afrika’ya uzanan karpuzun yabani halleri genellikle kalın kabuklu ve acı, içlerinden bir tanesi ise 15 santimetre boyunda, beyaz içli ve tatlıydı. Sudan’da yetişen bu karpuz çeşidinin bugün bildiğimiz karpuzun atası olduğu düşünülüyor. Kaynaklara göre Hipokrat ta kimi tedavilerinde karpuzu kullanmış.

İmam Tirmizi ve Ebu Davud’un eserlerinde yer alan fakat İmam Nevevi ve Buhari’nin eserlerinde hiç anmadığı bir aktarıma göre; Efendimiz (s.a.v.)’in eşi hazreti Aişe’den “Hurmanın hararetini karpuzun soğukluğu ile, karpuzun soğukluğunu da hurmanın harareti ile kırıp gideriyoruz” sözünü naklederler. Fakat İmam Tirmizi, bu naklin altına düştüğü notta, kesinlik olmadığını da ifade eder. Her ne kadar böyle olsa da, o dönemde Mısır ve Filistin’de karpuzun yetiştiği, yendiği tarihçiler tarafından ispat edilmiş. Elbette bugün bildiğimiz halinden çok farklı olarak… Karpuz, Afrika’dan 7. Yüzyılda Hindistan’a, oradan da 13. Yüzyılda Avrupa’ya ulaşıyor ve çok seviliyor.

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Elbette biz, Anadolu halkı olarak çok eskiden beri karpuzu biliyor ve yetiştiriyoruz. Özellikle Diyarbakır’ın karpuzları, dünyaya yayılmış ününü fazlasıyla hak ediyor. İçerisinde bol miktarda su, C, A vitaminleri, şeker ve mineraller bulunan karpuzu serinletici bir meyve olarak, içecek olarak tüketebildiğimiz gibi, kabuklarından reçeller de yapabiliyoruz. Bugün, karpuzu farklı şekillerde deneyimlemek adına, iki salata tarifi vermek istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

Naneli Karpuz Salatası

MALZEMELER:

3-4 dilim karpuz kabuğul1 demet nane

l200 gram hellim peyniri

1 fincan zeytinyağı

Bir kahve fincanı susam

1 tatlı kaşığı sumak

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YAPILIŞI:

Karpuz kabuklarının yeşil kısımlarını ince bir şekilde soyalım, beyaz kısmını ayıralım. Beyaz karpuz parçalarını istediğimiz

şekilde doğrayalım. Naneyi yıkayıp doğrayalım. Hellim peynirini doğrayalım. Susamları tavada hafifçe kavuralım. Bütün malzemeyi sumak ve zeytinyağıyla karıştırarak servise alalım. Afiyet olsun.

Ispanaklı Karpuz Salatası

l100 gram kısırlık bulgur l3 karpuz dilimi

l2 yemek kaşığı kabak çekirdeği lBir avuç ıspanak

l1 avokado lYarım demet nane

l50 gr beyaz peynir l1 limon

lYarım demet roka l1 fincan zeytinyağı

YAPILIŞI:

Kısırlık bulguru ıslatalım. Karpuzu küçük küçük doğrayalım ve çekirdeklerinden ayıralım. Avokadoyu doğrayalım. Roka ve naneyi doğrayalım. Limon suyunu sıkalım. Kabak çekirdeklerini tavada hafifçe kavuralım. Bütün malzemeyi karıştırıp zeytinyağı ve limon suyunu ilave edelim. Servise hazırdır, afiyet olsun.