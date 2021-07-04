Hayat Kartal Tibete veda
AKTÜEL

Kartal Tibet’e veda

Türk sinemasının duayenlerinden usta oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kartal Tibet’e veda
Zincirlikuyu Camii’ne gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı.

Türk sinemasının usta ismi oyuncu, yönetmen, senarist Kartal Tibet, 83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tibet için dün Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi sanat camiasından çok sayıda kişi, Kartal Tibet’in çocukları, sevenleri ve yakınları katıldı.

İSMİNİ KALICI HALE GETİRMEK DÜŞÜYOR

Zincirlikuyu Camii’ne gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı. Kartal Tibet, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

  • Cenazede konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, “Bize düşen sanatçımızın ismini kalıcı hale gelmesi için elimizden geleni yapmak. Örnek sanatçılarımızı yıllar geçtikçe kaybediyoruz önemli olan onların yerini onların anısını yaşatarak, yeni sanatçıları sektörümüze kazandırmak” dedi.
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