​Kartal Tibet’e veda

Türk sinemasının usta ismi oyuncu, yönetmen, senarist Kartal Tibet, 83 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tibet için dün Zincirlikuyu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, çok sayıda siyasetçi, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi sanat camiasından çok sayıda kişi, Kartal Tibet’in çocukları, sevenleri ve yakınları katıldı.

İSMİNİ KALICI HALE GETİRMEK DÜŞÜYOR

Zincirlikuyu Camii’ne gelenlerden helallik istendikten sonra cenaze namazı kılındı. Kartal Tibet, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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