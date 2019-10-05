Hayat Kaşıkçı Elması sergide
KÜLTÜR SANAT

Kaşıkçı Elması sergide

“Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru” olarak bilinen 86 karatlık “Kaşıkçı Elması”, Topkapı Sarayı’nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü’ndeki yerini aldı. Ziyaretçilerin tüm dikkatini çeken elmasın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Kaşıkçı Elması”nın, birçok elmas uzmanı tarafından 19. yüzyıl başında kaybolan tarihi “Pigot Elması” olabileceği kanıtlanmaya çalışılsa da, bu elmasın 1680’lerin başında Saray Hazinesi’ne satın alma yoluyla girdiği biliniyor.
“Kaşıkçı Elması”nın, birçok elmas uzmanı tarafından 19. yüzyıl başında kaybolan tarihi “Pigot Elması” olabileceği kanıtlanmaya çalışılsa da, bu elmasın 1680’lerin başında Saray Hazinesi’ne satın alma yoluyla girdiği biliniyor.

Kaşıkçı Elması, Topkapı Sarayı’nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü’nde yeniden sergilenmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Topkapı Sarayı’nın İdare’ye devrinden sonra depolarda muhafaza edilen paha biçilmez hazineler gün yüzüne çıkarılmaya başlandığını açıkladı.

Kaşıkçı Elması

49 ADET İRİ PIRLANTASI VAR

Bu hazinelerden ilki olan “Topkapı Hançeri”, uzun bir aranın ardından 18 Eylül’de Topkapı Sarayı’nın silah koleksiyonun sergilendiği Dış Hazine Bölümü’nde tarih ve sanatseverlerin ilgisine sunulurken, hazinelerden ikincisi “Sultan II. Mahmud Tahtı” 2 Ekim’de Bağdat Köşkü’nde sergilenmeye başlandı. Milli Saraylar İdaresi, yerli ve yabancı ziyaretçilerinin en çok sorduğu ve merakla beklediği son hazineyi de yüksek güvenlik önlemleri altında bugün sergiye çıkardı. “Tarihi elmasların en büyüğü ve en meşhuru” olarak gösterilen 86 karatlık “Kaşıkçı Elması”, Topkapı Sarayı’nın silah koleksiyonunun sergilendiği Dış Hazine Bölümü’ndeki yerini aldı. Tüm dikkatleri üzerine çeken, etrafı 49 adet iri pırlantayla çevrili Kaşıkçı Elması’nın önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

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