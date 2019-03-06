Hayat Kaybolan kız çocukları gofretle bulundu
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Kaybolan kız çocukları gofretle bulundu

ABD'nin California eyaletinde evlerinin yakınındaki ormanlık alanda kaybolan 5 ve 8 yaşındaki kız kardeşler 44 saat sonra bulundu. İki kız kardeşin gofretlerle beslenip, paketleri sayesinde bulunmaları akıllara dünyaca ünlü 'Hansel ve Gretel' masalını getirdi.

Haber Merkezi IHA
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ABD'nin California eyaletinde 8 yaşındaki Leia ve 5 yaşındaki kız kardeşi Caroline Carrico, 2 gün önce yürüyüşe çıkmak üzere gittikleri ormanda kaybolmuştu. Humboldt County Şerif Ofisi, ormanda kaybolduktan 44 saat sonra küçük kız kardeşlere ulaşıldığını açıkladı.

Ayak izi ve müsli bar paketlerinden bulundular

Humboldt County Şerifi William Honsal, çocukların gençlik kulübünde aldıkları eğitim sayesinde sağlıklı bir şekilde bulunduklarını söyledi. Honsal, ayak izlerinin ve müsli bar paketlerinin kız kardeşleri bulmakta yardımcı olduğunu belirtti.

Leia, "Evden çıkmamıza izin yoktu. Biz sadece ormanda biraz gezmek istemiştik. Ekmek yerine yanımıza bol bol gofret aldık" dedi. İki kardeş annelerini görünce sevinçten ağlamaya başladı.

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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
FOTOĞRAF 18
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Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı.
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Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı.
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Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar.
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Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.


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