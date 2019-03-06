Kaybolan kız çocukları gofretle bulundu

ABD'nin California eyaletinde evlerinin yakınındaki ormanlık alanda kaybolan 5 ve 8 yaşındaki kız kardeşler 44 saat sonra bulundu. İki kız kardeşin gofretlerle beslenip, paketleri sayesinde bulunmaları akıllara dünyaca ünlü 'Hansel ve Gretel' masalını getirdi.
ABD'nin California eyaletinde 8 yaşındaki Leia ve 5 yaşındaki kız kardeşi Caroline Carrico, 2 gün önce yürüyüşe çıkmak üzere gittikleri ormanda kaybolmuştu. Humboldt County Şerif Ofisi, ormanda kaybolduktan 44 saat sonra küçük kız kardeşlere ulaşıldığını açıkladı.
Ayak izi ve müsli bar paketlerinden bulundular
Humboldt County Şerifi William Honsal, çocukların gençlik kulübünde aldıkları eğitim sayesinde sağlıklı bir şekilde bulunduklarını söyledi. Honsal, ayak izlerinin ve müsli bar paketlerinin kız kardeşleri bulmakta yardımcı olduğunu belirtti.
Leia, "Evden çıkmamıza izin yoktu. Biz sadece ormanda biraz gezmek istemiştik. Ekmek yerine yanımıza bol bol gofret aldık" dedi. İki kardeş annelerini görünce sevinçten ağlamaya başladı.