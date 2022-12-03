Kaygılarla başa çıkmak

Alexandra Page’in kaleme aldığı, Stef Murphy’nin resimlediği “Endişeler Kükreyince”, Ketebe Çocuk etiketiyle okuyucuyla buluştu. Bulut ve Kaplan Endişe’nin hikâyesini anlatan kitap, kaygı bozukluğu, endişe ve heyecan gibi konulara dikkat çekiyor. “Benimle gel” dedi kaplan, “Sana etrafı göstereyim. Görmeni istediğim çok şey var! Ve keşfetmeni dilediğim bir dolu mucize...” diyen Kaplan Endişe, kitap boyunca Bulut’la yeni keşifler yaparken çocuğun kaygılarıyla başa çıkmasının yollarını gösteriyor. “Bulut, okul için endişeliydi. Ancak Kaplan Endişe’yle tanıştıktan sonra her şey değişti” cümlesi etrafında şekillenen “Endişeler Kükreyince”, kaygıyla başa çıkmaya yardımcı olacak egzersizleri ve etkileyici kurgusuyla minik okurları rahatlamaya davet ediyor. Stef Murphy’nin birbirinden güzel çizimleriyle renklenen “Endişeler Kükreyince” 3 yaş ve üstü için uygun.

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