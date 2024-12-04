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Kayıp şairleri şiire davet ediyor

Kayıp şairleri şiire davet ediyor

Kültür Sanat Servisi
04:004/12/2024, Çarşamba
G: 4/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kitapta, 23 şair yer alıyor.
Kitapta, 23 şair yer alıyor.

Şair ve yazar Özcan Ünlü’nün “Benim Kayıp Şairlerim” kitabı Çıra Yayınları’ndan çıktı. Hayatlarının belli bir döneminde yolu şiirden geçen ustalara, yazmaya şiirle başlayanlara bir saygı duruşu olarak hazırlanan kitapta, 23 şair yer alıyor. Eserde, Mustafa Kutlu, Beşir Ayvazoğlu, D. Mehmet Doğan, Ahmet Tezcan gibi isimlerin bulunduğu şairlerin, dergilerde veya kitaplarda kalmış şiirlerinden tadımlık örnekler sunuluyor. Kitabın arka kapak yazısında Ünlü, “Bu isimlerden bir kısmına ‘kayıp şair’ demek doğru olmayabilir. Şiir yazmıyor ama yaşıyor olabilirler; bu da anlamlı bir şeydir. Fakat biz okurları olarak onları yeniden şiire davet ediyoruz. Buna hakkımız var” diyor.


#Özcan Ünlü
#şiir
#kitap

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