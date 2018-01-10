HayatKayıp yüzyıl
YENİ ŞAFAK KİTAP EKİ

Kayıp yüzyıl

Nuri Pakdil, başını alıp giden yirminci yüzyılı kişileştirir adeta. Onu, kendini yarı yolda bırakan bir dava arkadaşının yerine koyar ve yakasından tutup sarsmak, hesap sormak ister. Yüzleşmekten kaçınmaz. Onu yoğun bir biçimde eleştirir.

Haber MerkeziYeni Şafak
Nuri pakdil: Yirminci yüzyıl tüm insanlık için kayıp bir yüzyıl oldu.
Nuri pakdil: Yirminci yüzyıl tüm insanlık için kayıp bir yüzyıl oldu.

ARİF AY

Yirminci Yüzyıla Gazel (*)

Nerede kaldı erkeklik yuh olsun be

Başını alıp gittin ya sen de işte

Yirminci yüzyıl tüm insanlık için kayıp bir yüzyıl oldu. İki dünya savaşının acıları, yıkımları, ardından gelen etnik, din ve mezhep farklılıklarına dayalı bölgesel çapta savaşlar ve terör..

Sanayi devriminin ardından teknolojinin gelişmesi ve bu gücü elinde bulunduran devletlerin öteki devletleri acımasızca, vahşice sömürmesinin yanında, kapitalizmle birlikte emperyalizmin de zirve yaptığı bir yüzyıl.

Dinin hayattan kovulmasıyla birlikte, din dışı bir hayatın tüm dünyaya dayatılmasını amaçlayan kültürel emperyalizm sonucunda tüm insanî değerlerin yok olması, manevî alanların yerini hazcılığın ve maddeciliğin doldurması; Tanrısız, seküler bir sistemle, bütün güzellikleri ortadan kaldırarak çirkinliği, gayri ahlâkiliği, vicdansızlığı abideleştirmesi, yine yirminci yüzyılın marifetlerindendir biridir.

Doğanın tahribiyle birlikte suyun, havanın, toprağın ve gıdanın zehirlenmesi; fiziksel ve ruhsal hastalıkların artması. Yabancılaşma ve yalnızlığın kahredici bir kadere dönüşmesi... Bundan tam yirmibeş yıl önce 23 Şubat 1993 tarihli bir gazetede şöyle bir haber okumuştum: “2050 yılında kentler tek kişilik dairelerden oluşacak gökdelenlerle dolacaktır.” Halbuki 2050 yılına varmadan, daha şimdiden 1+1 daireler yüksek fiyatlarla kapışılıyor bugünlerde. Oysa, yetmişli yıllarda Nuri Pakdil, tam da bu durumu büyük bir öngörüyle şöyle dile getiriyordu: “Gökdelenler, kentin yalnızlığa yenildiğinin belgesidir. Daha yapılacak gökdelenlerle birlikte, bu gökdelenlerin hepsi, göğe uzanmış bir bir yakarışın, eşyanın yakarışının simgesi gibi, doldururlar yalnızlık belgesini. Kent sonunda yenildi yalnızlığa. Yirminci yüzyıl, ıssız, boğuk, irin dolu bir mağaradır. Karanlığı sezebilmek için hiç yorulmamış bir us gerekli. Artık kentle doğa tanımıyor birbirlerini: araları açık.”(Biat II,s.68)

Bugün de görüldüğü gibi yirminci yüzyıl tüm olumsuzluklarını daha da katmerleştirerek yirmi birinci yüzyıla aktardı. Uruguaylı yazar Eduardo Galeano “Ayna” adlı eserinde şu tespiti yapar: “Barış ve adalet haykırarak doğan yirminci yüzyıl, kanın içinde boğulmuş olarak öldü ve bulduğundan çok daha adaletsiz bir dünya bıraktı arkasında... Yine barış ve adalet haykırarak doğan yirmi birinci yüzyıl da önceki yüzyılın izinden gitmekte...”

Yirminci yüzyılın bizim nazarımızda daha yıkıcı, daha acıtıcı ve öfkemizi daha kabartıcı bir görünümü var. İslâm âlemi bu yüzyılın başında dağıldı. Büyük deletimizin yıkılmasıyla dünyanın dengesi bozuldu. Adalet, eşitlik, özgürlük, kardeşlik kavramları İslâmî içeriklerini kaybetti. Sadece toprak yönündenden küçülmedik, Batı’nın kültür emperyalizmiyle birlikte hayallerimiz, ruhumuz ve hakikat algımız da küçüldü. Tüm medeniyet değerlerimizden kopartıldık ve bunların yerine ikame edilen kurumsallaştırılmış saçma bir hayatı yaşamaya zorlandık. bozgun öyle kökten, öyle derinden işletildi ki doğrulup sorgulamadan ve yüzleşmeden çekip gitti yirminci yüzyıl. Hem de Nuri Pakdil’in dediği gibi: “Nerede kaldı erkeklik yuh olsun be / Başını alıp gittin ya sen de işte”

(1) Osmanlı Simitçiler Kasîdesi 25

Artık dingin bir yaşamın gerilerde kaldığını ifade eden Nuri Pakdil, şu tespiti yapar: “Ahlâk. Yirminci yüzyıl belki de en çok bunu bozdu insanda. Öldürme yaygınlaştıkça, birbirimizi öldürdüğümüzü gördükçe, buna tepki olarak yok etmeye başladık ahlâkı. Yirmidört saat ahlâklı kalabilen insan çok azdır. Dün tanıdığınızı bugün tanıyamaz oluyorsunuz. Ben de başkası için öyle oluyorum belki. İlişkilerin de sağlıklı kalabilmesi ahlâka bağlı. Ahlâktan yoksunluk çürütüyor ilişkilerimizi. Kişiler arasındaki ilişkiler, kümeler arasındaki ilişkiler bu temel yasanın dışında değil ki.” (Biat II,s.163)

Nuri Pakdil, başını alıp giden yirminci yüzyılı kişileştirir adeta. Onu, kendini yarı yolda bırakan bir dava arkadaşının yerine koyar ve yakasından tutup sarsmak, hesap sormak ister. Yüzleşmekten kaçınmaz. Onu yoğun bir biçimde eleştirir: “XX. Yüzyıl yığdı, yuvarladı önümüze: kartonla, taşla, çimentoyla. Kirlenmemiş duvarlar istiyorum. İnsanın, Allah’a doğru koşuşunu engelleyen barikatların kaldırılmasını istiyorum. Sağa sola, öne arkaya, yukarıya aşağıya, bir bu yana bir öte yana yumruklar indire indire, kitapların sayfalarından, onurlu bakışlardan. Şirketeslimolmamışvicdanlarla.[doğru: Şirketeslimolmamışvicdanlarla.] yürümek istiyorum. İçimdeki öfkeyi yapıtlarla açıklamak istiyorum. Dalgaların bir üst aşamaya sıçratılması gerekli: Tarihin çöplüğüne atılacak maddelerin birer birer teşhir edilmesi gerekli. İyice kafana yerleştir ki, insanoğlu, Türkiye özelinde ve tüm yeryüzünde ruhun ebedî üstünlüğü mutlaka ortaya çıkacak, bu sönmez ışıltılarla Türkiye özeli ve tüm yeryüzü geneli pırıl pırıl aydınlanacaktır. Çünkü Dinî Muhayyele baştanbaşa estetik donanımlı. Ve, değişmeyen yasa: cüz’î kurtuluş yok; kurtuluş: küllî.” (Otel Gören Defterler 6/ Yazmak Bir Mûcize, s.66-67)

Nuri pakdil, tiyatro oyunlarında da yirminci yüzyıl eleştirisini ve sorgulamasını sürdürür: Korku oyununun girişinde “XX. Yüzyıl Tutuklandı”, Put Yapımevleri oyununda “XX. Yüzyıl Yargılanıyor” Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş oyununda “XX. Yüzyıl Hücrede” önermeleri yer alır.

“Müslümanların Gerilemesiyle Dünya Neler Kaybetti” adlı kitabın yazarı Hindistanlı âlim Ebu’l Hasen en-Nedvî’nin şu çağrısı gidişatı durdurmak için bilinçsel bir uyandırmadır: “Ey İslâm dünyası! Daha ne zamana kadar eski dünyayı fethettiğin o muazzam enerjini, sınırlı, dar sahalara harcayacaksın? Daha dün devletler ve medeniyetler kuran o eşsiz gücünü, daha ne zamana kadar dalgaları kudurarak birbirini yiyen bu dar vadinin çerçevesine sıkıştıracaksın? Eğer gençliğimiz o ruhla bezenirse, Asr-ı saadet ruhu yeniden canlanacak ve hiçbir şeyi eskiye benzemeyen yeni bir dünya kurulacaktır.”

İnsanlığın bir yüzyılı daha kaybetmeye hiç mi hiç tahammülü yok.

*Osmanlı Simitçiler Kasidesi-25

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
İbrahim Karagül: Afrin operasyonunda ölümcül gecikme yaşanıyor
Gündem

İbrahim Karagül: Afrin operasyonunda ölümcül gecikme yaşanıyor

TVNET'teki 'Büyük Oyun' programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İbrahim Karagül, "Afrin operasyonunda ölümcül bir gecikme yaşanıyor. Gerekirse, bütün orduyu oraya yığarak Afrin ve bu bölgeyi temizlemek zorundayız. Siyasetçilerin çok kullandığı "Bize tehdit olursa, müdahale ederiz" lafı, saçma sapan bir ifadededir. Tehdit ortadadır ve tehdit tanımlanmıştır. Tehdidin illaha sana saldırması mı gerekiyor? Devlet aklı böyle mi çalışır? Devlet aklı geleceğe dair öngörü ve hesaplarla çalışır" dedi.
Almanya ile görüş birliği
Dünya

Almanya ile görüş birliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Almanya ile Türkiye arsındaki görüş birliğine dikkat çekti.
İlk ifadesi 'pes' dedirtti
Gündem

İlk ifadesi 'pes' dedirtti

Van’da yanında bebeği bulunan eşini tekmelerken amatör kamera tarafından görüntülenen şahıs gözaltına alındı. Şahsın rahatsızlığından dolayı yavaş yürüyen eşine tekmelediği ortaya çıktı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
AKOM'u işgal eden darbecilere istenen ceza
Gündem

AKOM'u işgal eden darbecilere istenen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Sınıf annesi diye bir şey yok!
Gündem

Sınıf annesi diye bir şey yok!

İlköğretim kurumlarında 'sınıf anneleri' adı altında veli ve öğrencilerden sınıf için para toplanması Milli Eğitim Bakanlığı'nı harekete geçirdi.

KAPAT

YUKARI