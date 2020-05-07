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Hayat Kabus geri döndü Sivasta etçil sarıkız örümceği görüntülendi
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Kâbus geri döndü: Sivas'ta etçil 'sarıkız' örümceği görüntülendi

Sivas’ın Divriği ilçesinde görülen, et yiyen örümcek olarak bilinen ‘Sarıkız’ vatandaşlar arasında büyük bir tedirginliğe yol açtı. Isırdığında insanı bayıltan bu örümceğin bölgede en son birkaç yıl önce görüldüğü öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Sarıkız'ın yeniden görülmesi bölge halkı arasında korkuya neden oldu.
Sarıkız'ın yeniden görülmesi bölge halkı arasında korkuya neden oldu.

Divriği ilçesi Şahinköy köyünde, halk arasında "sarıkız" olarak bilinen ve et yiyen örümcek yeniden ortaya çıktı. Köy sakinlerinden Abidin Ardıç, tarlasına taşları temizlemeye gittiğinde karşılaştığı sarıkız örümceğini fark ederek, cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Normalinden çok daha büyük

Daha önce de köyde gördüğü bu örümceğin normal örümceklerden büyük olduğunu söyleyen Ardıç, "Birkaç gün önce tarlamıza taşları temizlemeye gittim. Taşı kaldırdığımda bu örümceği gördüm. Görmediğim cinsten büyük bir örümcekti. İnternetten baktığımda 'sarıkız' ve etçil olduğunu öğrendim. Bundan birkaç yıl önce de benzer bir örümcek tarafından ısırıldım. Hafif baş dönmesi oldu ve baygınlık yaşar gibi olmuştum" dedi.

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