Kırk Hadis geleneği İslam kültüründe önemli bir yere sahip. Ünlü hattat Hüseyin Kutlu’nun öğrencileri tarafından meşk edilen 40 Hadis geçtiğimiz günlerde bir sergiyle yeniden hat sanatıyla meraklılarına sunuldu. Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonu’ndaki açılan sergide Hüseyin Kutlu tarafından Diyanet İşleri Başkanlığının öncülüğünde klasik üslupla hazırlanan sergide 18 hattat ve 21 müzehhibin üretimleri yer alıyor. Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle açılan sergi, Hz. Muhammed’in tüm dünyaya iyilik yayan, doğru davranışları teşvik edici hadisi şeriflerinden ilhamla hazırlanan eserlerden oluşuyor.

İNSANLIĞA MODEL OLACAK

Sergideki eserlerin ana teması ise “El-emin; samimiyet ve güven”di. Kutlu şunları söyledi: “Hz. Peygamberimiz(s.a.v)’e ahlâki prensipler vahiy ile bildiriliyor. O da bizzat kendisi yaşayarak çevresine örnek oluyor. Efendimiz günümüze de tüm insanlığa model olacak davranışları bizlere miras bıraktı. Bu nedenle Hadisleri her yıl sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Peygamber Efendimiz’in kıymetli sözlerinin halkla buluşturulmasında Kırk Hadis Sergisi bu anlamda önemli bir görev üstleniyor. Hadis-i Şerif’i geleneksel Türk-İslam sanatları ile buluşturan Kırk Hadis eserleri birbirinden değerli hattat ve müzehhiblerimizin hünerli ellerinden çıktı.”

SADECE NOSTALJİ DEĞİL

Kutlu ayrıca İslam sanatlarının ihya olmadığı ve son zamanlarda bir nostaljiden öteye geçemediği yorumunu yaparak, “Bugün itibariyle bu sanatlarımız ihya olmuş değildir. Bir nostaljiden öteye geçememektedir. Bugün bizim dünyaya vereceğimiz teşhirli mesajlar vardır ki bunu kendi sanatlarımızla vermeliyiz. Dünyaya mesaj vermeliyiz, gündemi takip etmeliyiz. Konulu sergiler yapmalıyız. Çünkü kelamın en güzeli Allah’ın kelamı bizde içinde olmayan bize hitap etmeyecek hiçbir şey yok. En güzeli Peygamberin sözleri en güzel söz bizim atasözlerimiz var. Günümüzün hadiselerini niye minyatüre aktarmıyoruz. Bu belli bir hedef gözeterek seçilmiş hadislerdir. Yani konulu bir sergi diyebiliriz. İnşallah faydalı olur” diye konuştu.

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