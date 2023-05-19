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Kelime-i Tevhid Sergisi Trabzon’da

Albayrak Grubu’nun 9 senedir düzenlediği ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi’nin bu yılki konusu “Kelime-i Tevhid” oldu. Şehir şehir gezen sergi son olarak Trabzon’da sanatseverlerle buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılışı gerçekleşen sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Albayrak Grubu yöneticileri ve Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Limanı’nın yöneticileri katıldı. Sergi 27 Mayıs’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Haber Merkezi
04:00 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kelime-i Tevhid Sergisi.

Kelime-i Tevhid Sergisi.

Albayrak Grubu’nun 9 senedir düzenlediği ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi’nin bu yılki teması “Kelime-i Tevhid” oldu. Şehir şehir gezen sergi son olarak Trabzon’da sanatseverlerle buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılışı gerçekleşen sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Albayrak Grubu yöneticileri ve Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Limanı’nın yöneticileri katıldı.

EV SAHİPLİĞİ YAPMAK ANLAMLI

Serginin açılışında konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “İslamiyet’in bu nadide sanatının geçmişten geleceğe taşınmasına, kuşaktan kuşağa aktarılmasına ev sahipliği yapmak bizler için çok anlamlı” ifadelerini kullandı.



#Albayrak Grubu
#Kelime-i Tevhid
#Sergi
#Trabzon
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