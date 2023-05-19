Kelime-i Tevhid Sergisi Trabzon’da

Albayrak Grubu’nun 9 senedir düzenlediği ve geleneksel hale gelen Hat Eserleri Sergisi’nin bu yılki konusu “Kelime-i Tevhid” oldu. Şehir şehir gezen sergi son olarak Trabzon’da sanatseverlerle buluştu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılışı gerçekleşen sergiye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Albayrak Grubu yöneticileri ve Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Limanı’nın yöneticileri katıldı. Sergi 27 Mayıs’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.