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Hayat Yeşilçamın güldüren yüzü Kemal Sunal 76ncı doğum gününde anılıyor
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Kemal Sunal doğum gününde anılıyor: Kemal Sunal'ın oynadığı diziler ve filmler

Yeşilçam'ın güldüren yüzü: Kemal Sunal 76'ncı doğum gününde anılıyor

Oynadığı tüm karakterlerle Türk sinema tarihinde ön plana çıkmayı başaran tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Sunal, 76'ncı doğum gününde anılıyor. Yerli filmlerin efsane isimlerinden olan Kemal Sunal'ın kaç filmi var? Kemal Sunal filmleri nelerdir? Kemal Sunal'ın doğum gününün Atatürk ile ilgisi nedir? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. İşte Kemal Sunal'a dair merak edilenler...

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Kemal Sunal Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.
Kemal Sunal Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.

Kemal Sunal filmleri ile aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini koruyor. Hala ilk günkü gibi izlenen filmlerinde zaman zaman ders veren, bazen de duygulandıran halleriyle Türk halkının sevgisini kazanan Sunal, büründüğü rollerle özleşen karakteri sayesinde halktan takdir toplayan bir oyuncu oldu.

KEMAL SUNAL KİMDİR, NE ZAMAN DOĞDU?

Tam adı Ali Kemal Sunal olan usta oyuncu, annesi Saime Hanım ve babası Mustafa Bey'in ilk çocuğu olarak 11 Kasım 1944'te İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Sunal'ın ayrıca Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşi bulunuyor.

Fiziken babasına çok benzeyen, çocukluğunda yaramaz ve bir o kadar çekingen bir karaktere sahip olan Kemal Sunal, ilk öğrenimini Mimar Sinan İlkokulu'nda, lise eğitimini ise Vefa Lisesi'nde 11 yılda tamamladı.

Profesyonel oyunculuğa Kenter Tiyatrosu'nda başladı

Çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duyan ve okulunda çeşitli müsamereler düzenleyen Kemal Sunal, lisedeki felsefe öğretmeni Belkıs Bakır'ın kendisindeki yeteneği farketmesi üzerine, öğretmeninin aracılığıyla Müşfik Kenter'le tanışma fırsatı buldu.

Lisede amatör olarak ilk kez "Zoraki Tabip"le sahneye çıkan usta oyuncu, aynı tarihlerde oynadığı bir oyun ile Akşam gazetesinin düzenlediği liseler arası tiyatro yarışmasında "En İyi Karakter Oyuncusu" ödülünü aldı.

Lisede okul arkadaşları Uğur Dündar ve Müjdat Gezen gibi isimlerle birlikte eğitim alan Sunal, mezun olduktan sonra profesyonel tiyatro oyunculuğuna 1966'da başladı. İlk kez Kenter Tiyatrosu'nda "Fadik Kız" adlı piyeste 3 farklı karakterle rol alan sanatçı, daha sonra "Deli İbrahim" adlı oyunda canlandırdığı celladın yardımcısı rolüyle de repliği olmamasına rağmen seyirciyi güldürmeyi başarmıştı.

Üniversite hayatını 27 yılda tamamladı

Yeşilçam filmlerinin gülen yüzü olarak bilinen Sunal, bir yandan tiyatroya devam ederken şu anki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu'nda 2 yıl öğrenim gördü. Buradaki eğitimini yoğun tiyatro turneleri sebebiyle yarım bırakan Sunal, 1992'de çıkan öğrenci affı ile tekrar üniversitenin 2. sınıfından devam ederek, 51 yaşındayken 1995'te mezun oldu.

Mezuniyet töreni sırasında, "4 yıllık üniversite maratonu sonunda bitti, ama benimki biraz zor bitti. Ben 4 yıllık üniversite hayatını 27 yılda bitirdim." diye konuşan ünlü sanatçı, daha sonra Radyo, Televizyon ve Sinema dalında yüksek lisans yaptı ve "Televizyon ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" başlıklı bir tez hazırladı. Sanatçının bu tezi 2005'te ailesi tarafından kitaplaştırıldı.

  • Üniversite dönemi ve sonrasında Emayetaş Fabrikası'nda çalışan sanatçı, tiyatro ve sinema dünyasına adım atmadan önce elektrikçi çıraklığı da yaptı. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olarak zorlu şartlar altında çocukluk ve gençlik dönemini geçiren Kemal Sunal, bir röportajında "İşte o yokluklar, Kemal Sunal'ı yarattı." ifadelerini kullanmıştı.

Kemal Sunal, vatani görevine Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nda başladı, usta birliğini de 1981'de Ankara Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaptı. Daha sonra Kenter Tiyatrosu'nda bir yıl kalan usta oyuncu uzun yıllar arkadaşlık yapacağı Bülent Kayabaş ile tanıştığı Pendik Tiyatrosu'nda bir süre sahne aldı.

"Tatlı Dillim" filmiyle 1973'te sinemaya adım attı

  • Pendik Tiyatrosu'nun kapanmasıyla idol olarak gördüğü Ulvi Uraz'ın tiyatrosuna geçerek 4 yıl burada çalışan Sunal, ardından da Aksaray Küçük Opera'da, Ayfer Feray Tiyatrosu ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev yaptı. Burada oynadığı "Dün Bugün" adlı oyunla ünlü yönetmen Ertem Eğilmez'in dikkatini çekerek beyaz perdeyle tanışan Sunal, ilk kez 1973'te Eğilmez'in yönettiği Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Filiz Akın'ın yer aldığı "Tatlı Dillim"in oyuncu kadrosuna katıldı.

Usta sanatçının, Devekuşu Tiyatrosu'nun Ankara turnesi sırasında tanıştığı ve 1975'te evlendiği Gül Sunal'dan Ali ve Ezo adlarında iki çocuğu oldu. "Tatlı Dillim" filminden sonra da tiyatro ve sinema çalışmalarını bir süre birlikte yürütmeyi başaran sanatçı, daha sonra kariyerine sinema ile devam etti.

Başarıya giden yolun disiplinden geçtiğine inanan, işinde her zaman titiz ve tertipli olduğunu söyleyen Kemal Sunal, Rıfat Ilgaz'ın "Hababam Sınıfı" eserinin sinema uyarlamasında canlandırdığı "İnek Şaban" tiplemesi başta olmak üzere, birçok filmde özgün fiziği ve hayat verdiği tiplerin halka olan yakınlığı nedeniyle kısa zamanda Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri oldu.

Unutulmayan kahkaha: Kemal Sunal
OYNAT 02:06
Unutulmayan kahkaha: Kemal Sunal
Kendisini “Çok az gülen soğuk bir adamım" olarak tanımlayan Kemal Sunal, hafızalara gülümsemesiyle kazındı. Vefatının ardından 17 yıl geçmesine rağmen filmleri hala milyonlarca insan tarafından izlenen Kemal Sunal, mizahıyla Türk sinemasının “unutulmazları" arasına girdi.


KEMAL SUNAL'IN KAÇ FİLMİ VAR?

Oynadığı rollerde genellikle halk kahramanını canlandıran Sunal, filmlerde her zaman haklının haksıza, güçsüzün güçlüye karşı mücadelesini temsil eden komedi ustası haline geldi.

  • Yüzü ve fiziki yapısı ile Fransız komedyen Fernandel'e benzetilen usta oyuncu, 26 yıllık sanat hayatına tiyatro oyunları hariç 6'sı yan rol, 76'sı başrol olmak üzere 82 film sığdırmayı başardı.

"Saygılar Bizden", "Şaban Askerde", "Şaban ile Şirin" ve "Bay Kamber" olmak üzere 1993-1996 yılları arasında toplam 4 dizide de oynayan Sunal, Türk sinemasında öncesinde "İnek Şaban" tiplemesi olmak üzere canlandırdığı iyi, saf adam rolleriyle her yaştan izleyicinin beğenisini kazandı. İnsanları güldürürken düşündürmeyi de başaran sanatçı, filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar birçok karaktere girerek, her dönem seyirciler tarafından ilgi gördü.

En sevilen Kemal Sunal karakterleri tek videoda
OYNAT 01:04
En sevilen Kemal Sunal karakterleri tek videoda
Bugün, 3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan 'ın 17. ölüm yıldönümü. Türk sinemasına damga vuran büyük oyuncu Kemal Sunal, ailesi ve sevenleri tarafından anılmaya devam ediliyor. Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.


  • Aynı zamanda canlandırdığı her karakterle seyircilerin yüzünü güldürmeyi başaran ve halk tarafından fazlasıyla benimsenen Kemal Sunal'ın oynadığı filmlerin genelinde Türk halkının geleneklerinden, adetlerinden, inanışlarından örnekler öne çıktı. Yer aldığı yapımlar bir "başarı öyküsü" özelliği taşır.

Motivasyon filmleri olarak da adlandırılan Sunal'ın yer aldığı yapımlar ayrıca bir "başarı öyküsü" özelliği taşır. Usta oyuncu, "İnek Şaban" filminde bir karpuzcunun başarılı bir kaleci olup yükselmesini, "Doktor Civanım" filminde bir hademenin doktor kılığında köylülerin gözünde büyümesini, "Korkusuz Korkak" filminde Mülayim'in sıradan bir memurken mahallenin gözünde kahraman olmasını, "Salako" filminde saf bir köylünün iyi niyetli bir eşkıyaya dönüşmesini, "Bekçiler Kralı" filminde sıradan bir bekçinin, mahallelinin dertlerine çare bularak halkın umudu haline gelmesi, "Yüz Numaralı Adam" filminde ise yine fakir bir karakterin reklam yıldızı olmasını canlandırdı.

Usta oyuncu, güldürü filmlerin yanı sıra çeşitli dram filmlerinde de rol alarak, izleyicilere adil olma, affedici olma, aile kurma, aile birliğine önem verme, arkadaşlık, bilimsellik, cesaret, cömertlik, çalışkanlık, demokrasi, dini değerler, duyarlılık, dürüstlük, emeğe saygılı olma, fedakarlık, misafirperverlik, öğüt verme, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, takım ruhu ve dayanışma, temizlik, tutumlu olma, vatanseverlik, vefa ve yardımseverlik konularını anlatmaya çalışmıştı.

Bugüne kadar birçok ödüle değer görülen Kemal Sunal, 1976 yapımı ''Kapıcılar Kralı'' filmi ile 1977 Antalya Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı. Sanatçı ayrıca, 1989'da "Düttürü Dünya" filmindeki rolüyle Ankara Film Festivali'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alırken, 1998'de de Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne layık görüldü.

İlkler: Yeşilçam'dan bir Kemal Sunal geçti
OYNAT 02:04
İlkler: Yeşilçam'dan bir Kemal Sunal geçti
Kemal Sunal'ın uzun yıllar süren beyaz perde serüvenini sizler için derledik.



KEMAL SUNAL NE ZAMAN, NASIL VEFAT ETTİ?

  • Uçak fobisi olduğu bilinen ve hayatında daha önce hiç uçağa binmeyen Sunal, oynayacağı son film "Balalayka"nın 3 Temmuz 2000'de filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen usta oyuncunun rol aldığı yapımların bazıları ise şöyle:

"Canım Kardeşim", "Oh Olsun", "Mavi Boncuk", "Salak Milyoner", "Hanzo", "Hababam Sınıfı Serisi", "Şaban Serisi", "Meraklı Köfteci", "İbo ile Güllüşah", "Sakar Şakir", "Yüz Numaralı Adam", "Bekçiler Kralı", "Zübük", "Sahte Kabadayı", "Avanak Abdi", "Korkusuz Korkak", "Şark Bülbülü", "Devlet Kuşu", "Gol Kralı", "Üç Kağıtçı", "Doktor Civanım", "Yedi Bela Hüsnü", "Postacı", "Varyemez", "Propaganda"

Kemal Sunal'ın daha önce görmediğiniz fotoğrafları
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Nikah töreninden bir kare.
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Askerliğini Etimesgut'ta yaptı.
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Nikah töreninden bir kare.
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Ali Sunal doğduğunda.
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Oğlunu ilk kez kucağına aldığında
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Kızı Ezo doğduğunda, hastanede
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Adile Teyze'den bir not
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Oğlu Ali'nin birinci yaş kutlaması
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Ali Sunal'ın sünnet töreninde Adile Naşit ile
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Ali Sunal'ın sünnet düğünü haberleri
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Turgut Özal, Ali Sunal'ın kirvesi oldu.
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Ali Sunal'ın sünnet töreni...
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Ezo ve Ali Sunal, ilkokulda bir gösteride...
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Ali Sunal'ın doğum gününden...
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Ali Sunal'ın okulundan bir kare... Baba-oğul el ele.
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Bir kutlama sırasında...
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Ezo Sunal ile oyun oynarken...
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Ali Sunal'ın mezuniyet hatırası...
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Sunal çifti, dostları Ayşen Gruda, Adile Naşit, Halit Akçatepe, Kartal Tibet ve Tarık Akan ile evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlarken...
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Gül Sunal, Biz hayatı geldiği gibi karşılayan iki dosttuk diyor.
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Kemal Sunal'ın son doğum günü kutlaması, çocuklarla olmuştu.
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Kemal Sunal'ın en sevdiği oyuncağı...
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Kemal Sunal'ın daha önce görmediğiniz fotoğrafları
Kemal Sunal'ın daha önce görmediğiniz fotoğrafları
Büyük usta Kemal Sunal'ı çok bilinmeyen fotoğraflarıyla hatırlayıp biraz buruk da olsa onun hatırasıyla gülümsemek istedik. Kemal Sunal'ın anısına saygıyla vefatının 16 yılında az bilinen fotoğraflarını sizin için derledik...


KEMAL SUNAL ÖLÜM TARİHİNİ NEDEN DEĞİŞTİRDİ?

10 Kasım'da dünyaya gelen Kemal Sunal, bu tarihte doğum gününü kutlamaktan uzak durmuştur. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle doğum gününü her zaman 11 Kasım'da kutlamıştır.

  • “Aslında 10 Kasım doğumluyum. Ama Atam’ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem. 11 Kasım doğum günümdür…” diyen Kemal Sunal 76'ncı doğum gününde anılıyor.
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