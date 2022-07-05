Kentsel dönüşümde Roma mozaiği

Hatay’ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu. Sümerler Mahallesi’nde Aralık 2021’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşıldı.

Arkeologlar tarafından alanda yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait bir villanın duvarı olduğu ve tabanında da geometrik bezemeli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edildi. Koruma altına alınan inşaat alanında yaklaşık bir ay önce kurtarma kazıları başlatıldı. Eserlerin taşınıp taşınmayacağı kararı ise daha sonra verilecek.