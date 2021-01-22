Hayat Ketebe artık daha yakın
KÜLTÜR SANAT

​Ketebe artık daha yakın

Ketebe artık daha yakın

Kültür dünyasına 3 yılda 415 eser kazandıran Ketebe Yayınları, ‘ketebe.com’dan online satışa başladı. Açılışa özel tüm kitaplarda %50’ye varan indirim var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Üç yıl önce kurulan Ketebe Yayınları, kültür, edebiyat, sanat, felsefe, bilim, tarih, hatırat gibi çeşitli türlerde yerli ve yabancı isimlerden yetişkin ve çocuk okurlar için 415 eser yayınladı.
Üç yıl önce kurulan Ketebe Yayınları, kültür, edebiyat, sanat, felsefe, bilim, tarih, hatırat gibi çeşitli türlerde yerli ve yabancı isimlerden yetişkin ve çocuk okurlar için 415 eser yayınladı.

Albayrak bünyesinde faaliyet gösteren ve Türk kültür dünyasına 3 yılda 415 eser kazandıran Ketebe Yayınları, kitapseverlere daha kolay ulaşabilmek için ‘ketebe.com’ online satış sitesini faaliyete geçirdi. Üç yıl önce kurulan Ketebe Yayınları, kültür, edebiyat, sanat, felsefe, bilim, tarih, hatırat gibi çeşitli türlerde yerli ve yabancı isimlerden yetişkin ve çocuk okurlar için 415 eser yayınladı. Kitapseverlere online hizmet verebilmek için ketebe.com’u da kuran yayınevi buradan kitap satışına başladığını duyurdu.

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KİTAPLARDA YÜZDE 50 İNDİRİM

  • Açılışa özel tüm kitaplarda 22 Ocak saat 00.00 ile 23 Ocak saat 23.59 arasında yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak. 100 lira ve üzeri alışverişlerde kargonun ücretsiz olduğu sistemde kitaplar, anlaşmalı kargo şirketleri tarafından taşıma garantisiyle teslim edilecek ve okuyucuya ulaşıncaya kadar bilgilendirme yapılacak. Ketebe kitaplarından yapılacak 150 lira ve üzeri alışverişlerde özel tasarım bez çanta, 'Ketebe Çocuk'kitaplarından yapılacak 150 lira ve üzeri alışverişlerde ise Ketebe Çocuk Kutusu hediye edilecek.

Kitaplarla ilgili tanıtım bilgilerinin ve teknik özelliklerinin de yer aldığı e-ticaret sitesinde kitabın yazarının biyografisine ve yayınlanmış diğer eserlerine de yer veriliyor. Dizi ve türlere göre tasnifin olduğu sitede yeni çıkanlar, çok satanlar, indirimdeki kitaplar, kutulu ve çantalı özel setler ayrıca belirtiliyor.

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