Kıbrıslı doktordan mucize buluş

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü ve Farmakoloji Profesörü Dr. İbrahim Benter, yeni tip koronavirüse çare buldu. ABD'de tıp eğitimi almış ve uzun yıllar Amerika ve Avrupa'da araştırmalar yapan KKTC'li doktor Benter, “

“Şu anda yapılması gereken tek yaklaşım, bu virüs vücudumuza girdikten sonra onu etkisiz hale getirmek. Bir virüs vücudumuza girdiğinde, hücrenin içine girebilmesi için ACE2 proteinine bağlanması gerekiyor. Yani ACE2 proteini, bir kapı rolü oynuyor. Bu kapıyı kapatabilirsek ve virüs hücrenin içine giremezse, zarar vermesini engelleyebiliriz" diye konuştu. Benter, 1990’lı yıllarda keşfettiği ve 30 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli sistem sayesinde, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün önüne geçebileceklerini anlattı.

KARANTİNA TEDBİRLERİ YETERSİZ

Tüm dünyaya yayılan koronavirüsün özelliklerinin hala tam manasıyla anlaşılamadığını belirten Benter, virüsü taşıyanların da durumun farkında olmadığını söyledi. Hastalarda haftalarca semptom görülmediğine dikkat çeken Benter, “Bazı hastalarda hiç belirti olmuyor. Hastalar hiçbir şey hissetmedikleri için dünyanın değişik yerlerine gidiyor. Virüs bu sayede başka yerlere taşınıyor. Durum oldukça tehlikeli ve şu an için durdurulması imkansız” diye konuştu. Koronavirüse karşı karantina yöntemlerinin de yetersiz kaldığını ifade eden Benter, “Yapılması gereken bir yaklaşım, aşı üretmektir. Bu da çok zor ve zaman alacak bir iş. Dolayısıyla şu anda yapılması gereken tek yaklaşım, bu virüs vücudumuza girdikten sonra onu etkisiz hale getirebilmek. 1990’lı yılların başından bu yana üzerinde çalıştığım "ACE2/Angiotensin-(1-7)" isimli bir sistem ile virüs durdurulabilir” diye konuştu.

REKLAM

ÇÖZÜM TÜRKİYE’DEN GELEBİLİR

Türkiye’den ve yurtdışından koronavirüsle ilgili çok sayıda uzmanın kendisine danıştığını aktaran Benter, “

Geçen hafta KKTC'de bulunan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bu konuyu ele aldık. Bazı çalışmalar yapılıyor ve kısa süre içinde bu durum daha da netleşecek” dedi. Benter sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence, koronavirüse karşı çözümün Türkiye'den çıkması mümkün. Türkiye burada öncülük yapabilir, hızlıca bir konferans düzenlenebilir ve uzmanlar çağrılabilir. Bir strateji geliştirilerek, hızlıca bir çalışma başlatılabilir. Bu tip çalışmaların bir çok değişik açıdan ele alınması gerekir. Türkiye'deki uzmanlarla, gelişmiş laboratuvarlarda yapılacak çalışmalarla kısa zamanda çözümler üretilebilir. Bu tarz bir çalışma olursa, Allah'ın yardımıyla tecrübeler bir araya gelirse yapılamayacak bir iş yok. ABD, Avrupa, Asya ve Türkiye'deki uzmanların tecrübesinden faydalanılması gerekiyor. Çünkü bu virüs herkesin düşmanı oldu” ifadelerini kullandı.

ABD’Lİ UZMANLAR DA AYNI YOLU ÖNERDİ

Benter, 6 Şubat tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansta koronavirüs tedavisiyle ilgili bir sunum yaptı. Dünyaca meşhur Science dergisinde yayınlanan bir makalede ABD’de University of Texas ve National Institute of Health’ten araştırmacılar Benter’in önerdiği metod üzerinden koronavirüsün tedavisine ilişkin bir çözüm ürettiler. Benter konferansta kendi bulduğu sistemin bir parçası olan ACE2 proteinini inhibe etmekle virüsün hücrelere girerek zarar vermesinin önlenebileceğini söylemişti. ABD’li uzmanlar, Covid-19'un genom haritası kullanılarak üretilen numuneler üzerine yaptıkları çalışmada koronavirüsün insan hücresine nüfuz etmesini sağlayan "anahtar" enzimi tespit ederek Benter’in açıklamalarını doğruladılar.

İBRAHİM BENTER KİMDİR?

1985’te Florida Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden mezun olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, kimyadan mezun olduktan sonra New York Medical College ve Ohio State Unşversity Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve Cleveland Clinic beyin ve damar bölümünde çalıştı. 2001-2012 yılları arasında Kuveyt Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı’nda, 2012-2013 akademik yılında ise Oxford Üniversitesi’nde çalıştı. Nobel ödüllü Profesör Sir John Vane ve Profesör Sir Martin Evans'la birlikte çalışmalar yürüttü. Eğitim ve araştırma konularında birçok ödüller aldı. Prof. Benter’in araştırma konusu hipertansiyon ve şeker hastalarında kalp ve damar problemlerinin tedavisidir. En önemli buluşu olan angiotensin-(l-7) diye bilinen hormon kanser, MS, hipertansiyon ve diabetde kalp/damar hastalıkları için denenmektedir ve ilaç olarak kullanılmasında son aşamalara gelinmiştir.