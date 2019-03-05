Türk edebiyatının önde gelen kalemlerinden Cengiz Dağcı, doğumunun 100. yılında “Kırım’ın Ebedi Sesi” başlıklı panelde anıldı. Türk Edebiyatı Vakfı’nda düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Abdülhavap Kara, İsa Kocakaplan ve Buket Kemiksiz, Dağcı’nın hayatı ve kitapları üzerine konuştu. 2011’de kaybettiğimiz yazarın edebiyata şiirle başladığına değinen Kocakaplan, “Mimarların yaptığını şiirle yaptı. Kelimeleriyle bize camileri, çeşmeleri, türbeleri gezdirir. Eserlerinde maziye özlemle birlikte yaşadığı zamanı anlatır ve gerçekle yüz yüze kalır. Romanlarında Türkiye Türkçesini kullandı. Savaş sonrası bahçesinde Türk çiçekleri yetiştirmiştir. Türkçeye çok kıymet verir. Zulüm karşısındaki psikolojiyi edebi dille anlatmıştır. O yazmasaydı çok şeyden mahrum kalacaktık. Kırım Türklerinin hafızasıydı. Türkçe, Cengiz Dağcı’yla irtifa kazanmıştır” dedi.

TÜRKÇEYE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORDUK

Cengiz Dağcı’nın Türk dilleri dışında pek çevirisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Abdülhavap Kara şöyle konuştu: “İkinci Dünya Savaşında Sovyet askeri olarak Almanlara esir düşüyor. Yaşadıklarını hatırat değil roman olarak kaleme almıştır. Ölenlerin anısını yaşatmak için yazmıştır. Elimizdeki değerin kıymetini bilmeliyiz. Ömrünün bir kısmı kuru ekmeğin bayram sofrasına denk olduğu esir kamplarında geçmiştir. Nereye götürüldüğünü bilmezken Türkistan lejyonu adını duyduğumda karanlığın içinde ışığı görmüştüm der. ‘Tabur imamları vaaz veriyor, Türkçeye sahip çıkmaya çalışıyorduk. Aramızda Türkçeden başka dil konuşanı da uyarıyorduk’ diye de ekler.” Program sonunda ses sanatçısı Osman Eriş, Kırım Türküleri’nden örnekler sundu.

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MİLLİ BİRLİĞE ÖNEM VERDİ

Cengiz Dağcı’nın romanlarından yola çıkarak açlık, hastalık ve ölümle dolu Sovyet sürgününe dikkat çeken Buket Kemiksiz şunları söyledi: “Kırım Türkleri sürgün yolculuğunda nüfuslarının yarısını kaybettiler. Türk kültürünü silmek için mezarlıklar, evler, bahçeler Sovyet askerleri tarafından yerle bir edildi. Beşiklerdeki süsler, kıyafetlerdeki motiflere bile Türk izlerini silmek için el koyuldu. Türkçe kitaplar yakıldı, yer isimleri değiştirildi. Galip çıkamadıkları bir mücadeleye giriştiler. Cengiz Dağcı milli birliğe önem vermiştir. Kırım Türklerinin yaşadığı feleaketlere okuru şahit kıldı.”

HAYAT Dağcı’nın mirası gençlere emanet