Kırmızı alarm!

İstanbul’da iki gündür etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araçta hasar meydana geldi. İki gündür devam eden fırtına ve şiddetli yağmur, ulaşımı olumsuz etkilerken, bazı cadde ve sokaklarda göllenmelere, çatı uçmalarına neden oldu. Fırtına ve yağmur, trafikte aksamalara ve kazalara neden oldu. Olaylarda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

İstanbul’da 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araçta hasar meydana geldi.

METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ

Son 2 günde şehrin birçok noktasında metrekareye 100 kilogram civarında yağış düştü. 153 Beyaz Masa’ya gelen çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi, tehlike arz eden parça, su baskını ve yollarda göllenme ihbarlarına İBB ekipleri müdahale etti. Çalışmalar AKOM’dan koordine edildi. Geceden itibaren gelen ihbarları değerlendirerek şehrin 61 ayrı noktasında oluşan göllenme ve baskınları önlemek için su tahliyesi gerçekleştirildi. İstanbul’da şiddetli fırtına ve yağışın etkisiyle 108 çatı uçtu, 3 istinat duvarı çöktü, 8 araç hasar gördü. Tehlike arz eden 222 parça ile yıkılan 128 ağaç yollardan kaldırıldı. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren kaydedilen yağış miktarları incelendiğinde dün saat 07.00 itibariyle en fazla yağış Eyüpsultan Hamidiye (108.6 kg/m2), Şişli (100 kg/m2), Beykoz (92 kg/m2) ilçelerinde ölçüldü.

Karaburun

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

En az yağış Silivri (25kg/m2), Büyükçekmece Kamiloba (38kg/m2) gibi batı ilçelerde kaydedildi. Barajlardaki doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 4 artarak yüzde 43,77’ye ulaştı. En yüksek rüzgar hızları Kartal Aydos 104.4km/s, Beykoz Anadolu Feneri 97.7km/s, YSS Köprüsü 92.1km/s olarak ölçüldü. İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan rüzgarlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan olumsuz hava şartları ulaşımı da etkiledi. Fırtına nedeniyle Marmara Denizi’nde deniz ulaşımı seferlerinde (Şehir Hatları, İDO, BUDO) iptaller yaşandı.

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TRAMVAY VE METRO HATLARI ÇALIŞMADI

Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Caddesi ile Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Caddesi’ndeki tramvay yolunda meydana gelen göllenme nedeniyle, seferlerde kısa süreli aksama oldu. M1 Metro hattındaki enerji kesintisi nedeniyle seferlerde kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Gemi geçişleri durdu

Çanakkale’de yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı, bazı vapur seferleri de durduruldu. Kent merkezinde önceki günden bu yana etkili fırtına, sabah yoğun kar yağışıyla etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

SEFERLER YAPILAMIYOR

Fotoğraf: Arşiv

Boğaz ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ’den yapılan açıklamada ise Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hatlarında verilen hizmetin geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Ayrıca, önceki gün iptal edilen Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferleri dün de yapılamadı.

Okullar tatil

Isparta, Mersin, Adıyaman, Çanakkale ve Burdur’un bazı ilçelerinde yoğun yağış nedeniyle eğitime ara verildi. Isparta ve ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Sele kapılan iki kişi öldü

Yağışın en çok etkilediği Mersin’de oluşan sel nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Şiddetli yağışın etkili olduğu Mersin’de bir aracın dereye düşmesi sonucu kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, metrekareye düşen yağış miktarının 180 kilograma yaklaştığını söyledi. Seçer, “Tehlike devam ediyor” dedi.

Mersin’de dünden itibaren etkili olan ve özellikle dün gece yarısından sonra şiddetlenerek su baskınlarına neden olan aşırı yağış Erdemli ilçesinde bir kişinin ölümüne neden oldu. Erdemli’nin Çeşmeli Mahallesi’nde aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan baraka evin altında kalan 62 yaşındaki İbrahim Öngel yaşamını yitirdi. Mut ilçesinde ise dereye yuvarlanan araçta bulunan bir kişi kayboldu. Mersin Belediye Başkanı ölü sayısının iki olduğunu açıkladı.

KIRMIZI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de, aşırı yağışlar nedeniyle merkez ilçelerdeki birçok mahallede evleri su bastı, cadde ve sokaklar sulara gömüldü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, “Henüz tehlike geçmiş değil yağış devam ediyor” dedi.