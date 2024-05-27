Kırmızı halı Filistin renklerine büründü

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, kefiyeler kullanılarak tasarlanan kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett de Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle kırmızı halıda yürüdü. İngiliz oyuncu Pascale Kann da festivale üzerinde Arapça "Filistin" yazılı kıyafetle katıldı.
ELDİVENİNE FİLİSTİN BAYRAĞI DİKTİRDİ
Hint oyuncu Kani Kusruti, filminin prömiyerine karpuz dilimi şeklindeki çantasıyla katıldı. Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti, karpuz motifli broş takarak, İtalyan oyuncu Jasmine Trinca ise Filistin desenli broş takarak kırmızı halıda yürüdü. Avustralyalı aktör Guy Pearce, Filistin bayrağının renklerinden oluşan bileklik taktı. Faslı yönetmen Asmae El Moudir de gazetecilere, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağını göstererek poz verdi.