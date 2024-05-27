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Hayat

Kırmızı halı Filistin renklerine büründü

77. Cannes Film Festivali’ne katılan dünyaca ünlü isimler, kırmızı halıda yürüdükleri sırada gerek kıyafetleri gerek takılarıyla sessizce Filistin’e destek verdi.

04:00 - 27/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:01 - 27/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
77. Cannes Film Festivali
77. Cannes Film Festivali

Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, kefiyeler kullanılarak tasarlanan kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Oscar ödüllü sinema yıldızı Cate Blanchett de Filistin bayrağını anımsatan kıyafetiyle kırmızı halıda yürüdü. İngiliz oyuncu Pascale Kann da festivale üzerinde Arapça "Filistin" yazılı kıyafetle katıldı.

ELDİVENİNE FİLİSTİN BAYRAĞI DİKTİRDİ

Hint oyuncu Kani Kusruti, filminin prömiyerine karpuz dilimi şeklindeki çantasıyla katıldı. Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti, karpuz motifli broş takarak, İtalyan oyuncu Jasmine Trinca ise Filistin desenli broş takarak kırmızı halıda yürüdü. Avustralyalı aktör Guy Pearce, Filistin bayrağının renklerinden oluşan bileklik taktı. Faslı yönetmen Asmae El Moudir de gazetecilere, eldivenine diktirdiği Filistin bayrağını göstererek poz verdi.


Tiyatro Ankebut’un Kadın Akademisinin ilk oyunu "Hangi Kadın?" izleyiciyle buluştu

İsrail'in Filistin'deki işgalini Meryem isimli Filistinli bir kadın üzerinden anlatan tek kişilik tiyatro “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” oyunun hem yazarı hem de oyuncusu ve Tiyatro Ankebut'un kurucusu Nurdan Albamya İnce, Tiyatro Ankebut’un Kadın Akademisinin sene sonu oyunu olarak sergilenen "Hangi Kadın?" oyununu Yeni Şafak'a anlattı. Hangi Kadın oyunu kadınların kendi aralarında keyifle izlemek isteyeceği bir fikir üzerinden yola çıkarak, kar ve fırtınadan dolayı yolların kapandığı bir bayram sabahında, bayramlaşmak üzere büyük büyük annelerinin evinde toplanmış birbirleriyle akraba tam 20 kadınının hikayesini anlatıyor. Oyuncular ise ev hanımı, öğretmen, doktor ve muhasebecilik gibi pek çok farklı alanda çalışan kadınlardan oluşuyor. İzleyiciden tam not alan ve kara mizah ile anlatılan oyunda esas vurgu yapılmak istenen ise unutulmaya yüz tutmuş değerlerin hatırlanması.


#Cannes Film Festivali
#Filistin
#Gazze
#Soykırım
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