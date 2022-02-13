Hayat Kış ayında kalp krizine dikkat
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Kış ayında kalp krizine dikkat

Soğuk havalardan dolayı kalp hızı ve tansiyon artması kalpte rahatsızlıklara yol açıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak “Kış aylarında kalp krizleri daha sık görülür. Sadece kalp krizleri değil damar tıkanıklıkları ile ilgili tüm hastalıklar daha sıktır” diyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kış ayında kalp krizine dikkat
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Yapılan araştırmaya göre, kış aylarında kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığı artıyor. Özellikle kalp hızının ve tansiyonun soğuk havalardan dolayı artması kalpte rahatsızlıklara yol açıyor. Bacak toplardamarlarının tıkanması ve buna bağlı akciğere pıhtı atma durumu, beyin kanaması, aort damarı yırtılmaları kış aylarında hastaneleri sıkça meşgul eden hastalıklardan bazıları. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak konu hakkında bilgi verdi ve dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Çaynak, “Kış aylarında enfeksiyonlar artar. Kapalı ortamlar ve hasta kişilerle solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlar Covid döneminde hepimizi bilinçlendirdi. Yalnızca Covid değil, influenza gibi viral enfeksiyonlar da kalbimizin düşmanı. Bunun yanında belli başlı bakteriyel enfeksiyonların da kalp damar tıkanıklığıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kalp krizi geçiren kişilerde yapılan kan testlerinde bu mikroplara karşı antikorlar normal kişilerden daha fazla bulunmuştur” diyor. Çaynak, hava kirliliği kalp hastalığı riskini yüzde 69 oranında artırdığını dile getiriyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak

ANİ ISI DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT!

  • “Kış ayları beslenme alışkanlıklarımızın da sağlıksız yönde değiştiği aylardır” diyen Çaynak, “Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkların da iş hayatımızın daha yoğun olduğu kış aylarında artması da çabası” diyor. Kalp damar hastalıklarının genetik rahatsızlık olduğunu belirten Çaynak, “Ailesinde kalp krizi geçiren, inme olan, by-pass veya stent olan kişiler daha dikkatli olmalıdır. Otuzlu, kırklı yaşlarda kalp krizleri mevsimsel olmasa da ileri yaşlardakiler kış aylarında daha yoğundur. Özellikle menapoz döneminde, hormonel dalgalanmalar yaşayan kadınlarda da bu riskler kışın daha fazladır. Kalp ritim bozuklukları da kışın daha sık belirti verir. Bilinen aort damar genişliği olan hastalar, tansiyonlarına ve ani ısı değişimlerine karşı dikkatli olmalıdır” diyor. “Ani ısı değişimleri kalp damarlarında daralma yarattığından kış aylarında giyinmemiz de çok önemli” diyen Çaynak, iç mekanlarda çok terlemeden, dış mekanlarda çok üşümeden kendimizi koruyacağımız çok katlı giyinme stratejisinin bizi koruyabileceğini söylüyor.

KIŞIN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Risk grubundaysanız, ailenizde kalp rahatsızlıkları varsa veya tansiyon, şeker, sigara alışkanlığınız varsa doktor kontrollerinizi aksatmayın.

  • -Evde yapacağınız fizik aktivitelerini hafife almayın.
  • -Doğru giyinin, soğuk havayla direkt temas kurmayın.
  • -Kış enfeksiyonlarından kaçının. Maske, mesafe ve sık el yıkamayı aksatmayın.
  • -Doğru beslenin. Ağır yemeklerden kaçının, vitamin desteklerini unutmayın.
  • -Kışın kötü alışkanlıklardan uzak durun. Sigara, alkol tüketimi kışın daha fazladır, dikkat edin.
  • -Pozitif düşünün, hayatta olumlu yönlerinden bakın. Bu sizin hayatınız, sağlıklı ve mutlu olmak sizin elinizde.”
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