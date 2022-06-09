Kısa’dan Hisse festival oldu

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından 6 yıldır "Kısa'dan Hisse Kısa Film Günleri" adıyla düzenlenen sinema etkinliği, bu yıl 7-12 Kasım tarihlerinde festival olarak sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin İstanbullular için daha ulaşılabilir olması amacıyla gösterimler bu yıl hem Avrupa hem de Anadolu yakasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yarışmada "Kurmaca", "Belgesel" ve "Animasyon" kategorilerindeki en iyi filmler için 10 bin lira, "Deneysel" kategorisindeki en iyi film için ise 5 bin lira ödül verilecek. Ödüller, 12 Kasım'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Festivale başvurular, 30 Eylül'e kadar "www.filmfreeway.com" adresinden yapılabilecek.