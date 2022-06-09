Hayat Kısadan Hisse festival oldu
KÜLTÜR SANAT

Kısa’dan Hisse festival oldu

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından 6 yıldır "Kısa'dan Hisse Kısa Film Günleri" adıyla düzenlenen sinema etkinliği, bu yıl 7-12 Kasım tarihlerinde festival olarak sinemaseverlerle buluşacak

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kısa’dan Hisse festival oldu
Kısa'dan Hisse Kısa Film Günleri

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği tarafından 6 yıldır "Kısa'dan Hisse Kısa Film Günleri" adıyla düzenlenen sinema etkinliği, bu yıl 7-12 Kasım tarihlerinde festival olarak sinemaseverlerle buluşacak. Festivalin İstanbullular için daha ulaşılabilir olması amacıyla gösterimler bu yıl hem Avrupa hem de Anadolu yakasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Yarışmada "Kurmaca", "Belgesel" ve "Animasyon" kategorilerindeki en iyi filmler için 10 bin lira, "Deneysel" kategorisindeki en iyi film için ise 5 bin lira ödül verilecek. Ödüller, 12 Kasım'da düzenlenecek törende sahiplerini bulacak. Festivale başvurular, 30 Eylül'e kadar "www.filmfreeway.com" adresinden yapılabilecek.

6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı
HAYAT
6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması başvuruları başladı
Soruşturma sırasında yaralıyorlar

Soruşturma sırasında yaralıyorlar

​İşgalci İsrail sadece mayıs ayında 690 Filistinliyi gözaltına aldı.
Mevlana İdris Zengine veda

Mevlana İdris Zengin'e veda

​Türk edebiyatının önemli ismi son yolculuğuna uğurlandı.
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Yerel seçimlerde kaybetmedik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maduro ortak açıklama yapıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.