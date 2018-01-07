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YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kışın tadı manzarayla çıkar

Havaların soğumasıyla evlere kapanıp televizyon başında vakit öldürmeye başladık. Kış aylarında içimize işleyecek manzaralara sahip güzel ülkemizde gezilebilecek yerleri sizler için derledik. Şehrin gri havasından kaçmak istiyorsanız küçük tatil rotalarımıza göz atabilirsiniz.

Haber MerkeziYeni Şafak
Kış mevsiminde de keyifli tatiller yapmak mümkün.
Kış mevsiminde de keyifli tatiller yapmak mümkün.

Kışla birlikte ev ve iş arasında mekik dokuyup duruyoruz. Halbuki kış mevsiminde de keyifli tatiller yapmak mümkün. Ülkemiz kışın gezilecek çok güzel manzaralara sahip. Hatta gidince hayran kalacağınız belki de hiç dönmek istemeyeceğiniz yerler olabilir. Yoğun iş temposu arasında kafa dinlemek için gideceğiniz bu yerlerden bir dünya fotoğrafla da geri döneceğinizden hiç şüphe yok. Özellikle sömestir tatil dönemi ile beraber kışın tatile nereye gideceği konusunda karar veremeyenler haberimize bir göz atabilirler. İşte manzarasıyla başınızı döndürecek doğa harikası yerler:

MASAL DİYARINA YOLCULUK

‘İstanbul gibi büyük bir metropelde kış manzarasının tadı nerede çıkar?’ diye sorarsanız cevabımız çok net. Atatürk Arboretumu. Sarıyer Bahçeköy’de yer alan canlı bitki müzesi yazın olduğu gibi kışında ziyaretçilerine eşsiz bir güzellik sunuyor. Pazartesi günleri hergün gezilebilen açık hava müzesi Belgrad Ormanı’nın bitişiğinde yer alıyor. Sonbahar’da yapraklarını döken ağaçların arasında dolaşırken kendinizi bir masal diyarında hissediyorsunuz. Karlı kış günlerinde ise daha önce hiç keşfedilmemiş bir yerine ayak basıyormuş hissine kapılıyorsunuz.

KARLAR ALTINDA YÜRÜYÜŞ KEYFİ

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, kış manzarasıyla insanı etkisi altına alan yerlerin başında geliyor. Kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası yer eşsiz manzarasıyla görenleri etkisi altına alıyor. Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl’den oluşan Yedigöller, kış mevsimi ile birlikte ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Kar yağdığında güzelliğine doyum olmayan Yedigöller Milli Parkı’nda yürüyüş yaparak kar manzaralarını izleyebilirisiniz.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Peri bacalarıyla eşsiz bir doğa harikası olan Kapodokya, kışın da güzelliğiyle baş döndürüyor. Karla kaplı peri bacalarının üzerinde balonla dolaşmanın tadını başka hiçbir şeyde olmayabilir. Fotoğraf tutkunların her zaman ziyaret ettiği Kapodokya’da kışın taş otellerde konaklarsanız şehrin kar altında kalışına şömine başında şahit olabilirsiniz.

EŞSİZ GÖL MANZARASI

Sülüklügöl bir tabiat parkı olup Bolu’nun Mudurnu ilçesi ve Sakarya’nın Akyazı ilçeleri arasında yer alıyor. 900 metre rakımda yer alan göl, kışın kamp yapmak isteyenler için birebir. Coğrafi olarak Sülüklügöl, erozyon sonucu oluşan çanak göllerindendir. Sülüklügöl çanağının hemen batısındaki tepedeki düzlük kısımda yer alan Davlumbaz yaylası, aşağıdaki göl manzarasının en güzel izlendiği bir seyir terası.

KIŞ ORTASINDA YAYLA HAVASI

Karadeniz’in uçsuz bucaksız yaylaları kış tatili denince ilk akla gelen yerlerin başında geliyor. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında çıkılan yaylalar kış döneminde de farklı bir manzara çiziyor. Ayder Yaylası ve çevresinde bulunan kaplıcalar manzarayı seyretmek için en iyi yerlerden biri.

YÖRESEL LEZZETLER GEZGİNLERİ BEKLİYOR

İzmir’in Şirince köyü kış aylarında özellikle karlar altında kalan evleri ve huzur dolu ortamıyla görülmeye değer. Kış aylarında burası manzaraya karşı sıcak çay veya kahve keyfi için harika bir yer haline geliyor. Köyde zeytinyağı ile yapılan sabunlar, sakızlı reçeller ve daha birçok yöresel ürün de gezginleri bekliyor.

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