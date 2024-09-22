Kitap kokusundan vazgeçmek yok

Altınbaş Üniversitesi dijitalleşmenin okuma davranışlarımız üzerine etkisini inceleyen bir araştırma yaptı. Araştırmaya göre, dijital cihazlar sayesinde bilgiye erişim hızlandıkça, basılı materyallerin kullanımında belirgin bir azalma olsa da bu durum basılı kitaplarda tam anlamıyla geçerli değil. Araştırmaya göre, basılı kitaplar hâlâ elektronik kitaplara kıyasla daha fazla tercih ediliyor. Araştırma, dijitalleşmenin artışına rağmen, basılı kitapların sunduğu fiziksel deneyimin ve keyfin değerini koruduğuna dikkat çekiyor.

Altınbaş Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSGAM), Müdürü Dr. Serdar Ay, dijital cihazlar sayesinde bilgiye erişim hızlandıkça, basılı materyallerin kullanımında belirgin bir azalma gözlemlendiğini aktardığını belirterek, "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında Türkiye'deki gazete ve dergi sayısı yüzde 9,2 oranında azalarak 4.048'e düştü. Aynı dönemde toplam tirajlar yüzde 8,3’lük bir azalma göstererek 848 milyon 365 bin 241’e geriledi. Bu düşüş, yazılı medyanın yerini giderek dijital platformların aldığını açıkça gösteriyor. Ancak ilginç bir şekilde, bu veriler basılı kitaplarda tam anlamıyla geçerli değil. Araştırmaya göre, basılı kitaplar hâlâ elektronik kitaplara kıyasla daha fazla tercih ediliyor. Dijitalleşmenin artışına rağmen, basılı kitapların sunduğu fiziksel deneyimin ve keyfin değerini koruduğu görülüyor" dedi.