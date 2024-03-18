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Hayat

Kitap kokusuyla geçen 41. Ramazan

04:00 - 18/03/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:39 - 18/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl Ramazan ayında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen “41.Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” kapılarını açtı. İstanbul’da Fatih Camii avlusunda, Ankara’da ise Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusunda yapılacak kitap fuarları, 30 Mart’a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Basın Yayın Birliği ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinin destek verdiği Fatih Camii’ndeki fuarda, Ali Haydar Haksal, Rabia Berna Tümkor ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma gibi birçok yazar imza günü yaptı. Eğitimci yazar Süleyman Ceran, Prof. Dr. Soner Duman ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay söyleşi programlarında okurlarıyla bir araya geldi.

Çocuklar da unutulmadı

Ziyaretçilerden Süleyman Ceran, “Fuara Filistin’in kalbini konuşmak için Sivas’tan geldim. Fatih’te de muazzam bir mabedin bahçesinde olması ayrı bir güzellik, Bir de bunların hepsinin Ramazan'da cereyan ediyor olması ayrıca değerli kılıyor” dedi. Fuar süresince caminin avlusunda kurulan Diyanet Etkinlik Çadırı’nda çocuklar için Karagöz, Hacivat, Nasrettin Hoca gibi geleneksel kültürümüze uygun etkinlikler sahnelenecek. Fuarın detaylı programına Türkiye Diyanet Vakfı Fuarcılık’ın sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.



#Aktüel
#Ramazan
#Edebiyat
#Kitap Fuarı
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