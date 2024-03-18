Kitap kokusuyla geçen 41. Ramazan

Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından her yıl Ramazan ayında İstanbul ve Ankara’da düzenlenen “41.Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı” kapılarını açtı. İstanbul’da Fatih Camii avlusunda, Ankara’da ise Hacı Bayram Veli Camii’nin avlusunda yapılacak kitap fuarları, 30 Mart’a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Basın Yayın Birliği ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinin destek verdiği Fatih Camii’ndeki fuarda, Ali Haydar Haksal, Rabia Berna Tümkor ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma gibi birçok yazar imza günü yaptı. Eğitimci yazar Süleyman Ceran, Prof. Dr. Soner Duman ve Prof. Dr. Mehmet Emin Ay söyleşi programlarında okurlarıyla bir araya geldi.