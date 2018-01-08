Kitaplıkta dergilere yer açın

Nihayet dergisi yeni yılın ilk sayısına değişen tasarımı ve yenilenen yüzüyle girdi. 37.sayısında “Evdeki kitaplardan nasıl etkileniriz?” sorusunun peşine düşen derginin “Babamın Kitapları veya Bir Kütüphaneyle Büyümek” dosyasında farklı yaş ve meslek grubundan isimler bize kendilerine intikal eden kütüphaneleri ve onların düşünce serüvenleri üzerindeki etkisini aktarıyor.

25 BİN KİTABI VARDI

Ümit Meriç, babası Cemil Meriç’in kütüphanesini anlattığı “Evimiz kâğıttan bir haneydi” başlıklı yazısında babasının kütüphanesiyle tanışma öyküsünü, ilk okuduğu kitabı ve kitapların babasının hayatındaki yerini dile getirdi. Babasının “Ben bir kitaba baktığım zaman sayfanın bütününü okurum” dediğini belirten Meriç, kütüphanede 25 bin kitap olduğunu sözlerine ekliyor.

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ZENGİN İÇERİK

Dergah, Yedi Kıta, İnsan ve Hayat, Edebiyat Ortamı gibi dergilerin ocak sayısı da okurla buluştu. Dergah, çağdaş Türk düşüncesinin önemli isimlerinden Hilmi Ziya Ülken’in şimdiye kadar yayımlanmamış eserini gün yüzüne çıkarırken, Yedi Kıta, “Anadolu’da İslami Hayatın Giriş Kapıları”, İnsan ve Hayat, “Bu televizyon sizi TV’den kurtaracak” başlıklı dosya konularına yer veriyor. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından dergi yayıncılığı alanında ödülün bu yılki sahibi olan Edebiyat Ortamı ise Necip Tosun ile yapılan "Öykü ve Öykücülüğümüz Üzerine" başlıklı röportaja yer veriyor.