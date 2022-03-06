Kız çocukları için yola çıktım

Küçük yaşlarda Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Roman Kosecki’ye duyduğu hayranlığından 13 yaşında sahalara atlayan Nurcan Çelik, genç yaşında büyük başarılar elde etti. Daha sonra A Milli Takımı’nın değişmez ismi olan Çelik, futbol kariyerini file bekçisi olarak sürdürdü. Tam her şey yolunda giderken 2008 yılında A Milli Takım kampında tiroit kanseri olduğunu öğrendi. Çelik tedavisinin ardından kanserle yılmadan mücadele edip galip geldi ve sahalara tekrar geri döndü. Bu kez de iki yıl sonra meme kanseri haberiyle sarsıldı. Çok zorlu ve ağır süreçlerden geçen Çelik, hayatla olan mücadelesini sürdürdü ve ikinci kez kansere gol attı. Daha sonra kendi gibi futbola aşık kız çocukları futbolda var olabilsin diye kendi adında İstanbul Nurçelikspor kulübünü kurdu. Çelik, kendi kurduğu kulübünün hem başkanı hem kalecisi olarak görev aldı. Futbol ve spor tutkusuyla dile kolay tam 27 yıl boyunca yeşil sahalarla hemhal olan Çelik, şimdilerde genç kızlara ilham oluyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Çelik ile geçtiğimiz pazar antrenman sonrası bir araya gelip; futbol aşkını, kanserle olan mücadelesini ve teknik direktörlük sürecini konuştuk.

REKLAM

Bu fotoğraf hakkında bir şeyler

- Futbol dünyasına nasıl adım attınız? Sizi ilk kim keşfetti?

Kendim kendimi keşfettim. Boyum uzun tiyatrocu mı olsam, fiziğim iyi manken mi olsam, dansçı mı olsam derken kendimi keşfediyordum. Sonra Roman Kosecki›ye olan hayranlığım beni aslında bu yola sürükledi. Bir anda kendimi futbolun içinde buldum. Ben de aslında olmayan bir şeyi var ettim desek daha doğru olur çünkü bir anda hayranlık duyduğum kişinin yapmış olduğu spora ilgim oluştu ve o ilgi beni buralara taşıdı. Bir de o dönemde tüm dünyanın eğlence alanı futbol ve kadınlar bunu yapamıyor. Sadece erkeğe özgü bir şey. Erkek burada daha egemen ve almış eline sazı istediği gibi çalıyor. O da etken oldu. Kadın niye oynamasın? Kadın oynarsa nasıl olur? Ne fark yaratır? Ya da ilgi çeker mi? Aslında kadın futbolunda bir gelecek yoktu o dönem. Para yok, sponsor yok, takım sayısı, sporcu sayısı belli. Ama ben de şu var: “Yoktan var etmek.” Sanırım fazla cesaretliyim, korkum yok. Benim karakterim de böyle. En çok olan şey de değil de en az olan şeyde var olmak ve oradan da onu sürükleyip yukarıya, zirveye çıkarmak. Her zaman sıfırdan başlamayı severim.

- İlk maçta karşılaşabileceğiniz tepkilere karşı tereddütleriniz olmuş muydu?

Tereddütüm aslında şöyleydi: 13-14 yaşındayım ve nerede olduğumu idrak edemiyordum. Yaşım çok küçüktü. Bursaspor gibi bir kulüpte futbola başlayıp lig de oynadım. O dönemde de Süper Lig takımları mevcuttu. Saha içerisinde bilahare kalede beklerken şarkı söylediğim anlar olmuştur. “Neredeyim, ben ne yapıyorum?” diye. Ama tabii zamanla bunu biraz daha profesyonelliğe döktüm. Çünkü kısa zamanda Milli Takım’a seçildim ve Milli Takım’ın da ne olduğunu bilmiyordum.

- Sizi futbola bağlayan ne oldu?

REKLAM

Saha içerisinde bir takımdaşlık oluşmuştu. O takımdaşlık beni olaya sürükledi. Çünkü hepiniz ortak bir amaçta, ortak bir düşünce de sahaya çıkıyorsunuz. Bir yarıştasınız ve birlikte kazandığınızda seviniyorsunuz, kaybettiğinizde birlikte üzülüyorsunuz. Dolayısıyla ben o çocuk dönemimde onu sevmiş olmalıyım ki futbola beni bu kadar bağlayan şeylerden biri buydu.

- 2008 yılında Milli Takım forması giyerken tiroit kanseri olduğunuzu öğreniyorsunuz ardından iki sene sonra da meme kanserine yakalanıyorsunuz. Hastalığınız mesleğinizi nasıl etkiledi?

Tiroit kanseri olduğumu bir Milli Takım kampında öğrendim. Sakarya’da hazırlık kampında antrenman esnasında bir yorgunluk hissediyordum fakat iyi de çalışmıştım. Sürekli yere uzanma isteği, bir halsizlik, bir yorgunluk vardı üzerimde. Antrenörüm de sordu hatta “Neyin var, antrenmansız mısın?”

“Yok hocam çok da iyi antrenman yaptım geldim, hazırım” dedim. Ama sonra dördüncü gün boğazımda bir ağrı hissettim, bir sertlik vardı. Bursa’da bir doktora gittim, biyopsi yaptılar ve tiroit kanseri olduğumu öğrendim. “Ameliyat olman lazım” dediler. Öyle de olunca haliyle Milli Takım kariyerimde o gün orada sonlanmış oldu.

REKLAM

FUTBOLA AŞIK KIZ ÇOCUKLARI İÇİN KULÜP KURDUM

- Kendi kulübünüzü kurduğunuzu söylediniz. Peki neden bir kulüp kurma ihtiyacı hissettiniz?

Çok fazla kulüp açılıp kapanıyordu. Mesela bir takıma transfer oluyorsunuz takım bir süre kötü gidince biraz mağlubiyet alınca hemen o kulüp kapanıyor. Başka bir yere gidiyorsunuz diyor ki “Kadın futbol oynar mı?” kapatıyor. O yüzden ben de “Kendi kulübümü kurarsam burada benim gibi futbola aşık birçok kız çocuğuna en azından bir kapı açmış olurum. Sevdikleri bir sporu refah içerisinde burada sürdürebilirler” diyerek kulüp kurdum. Netice olarak benim iyi bir kariyerim var, istediğim yere istediğim ülkeye gidebilirim ama benim gibi birçok kız çocuğu var ve onlar da var olmak istiyor. Bir kapı arıyor, o kapı yok. Şu ana kadar 500-600 sporcuyla çalıştım kendi kulübümde. Birçoğuna da belki bu alanda bir rehber de oldum.

REKLAM

- Daha önce futbolcuydunuz şimdi bir teknik direktör. Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nın ilk teknik direktörü olmak nasıl bir duygu?

Fanatik bir Galatasaraylıyım. Daha öncesinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı olsun diye elimden gelen mücadeleyi gösterdim ama dönemin şartlarına uygun gelmedi. Birçok sebebi var aslında ama bunun için uğraş vermiştim ve kendi kulübümü buna hazırlamış olmak beni çok mutlu etti. Kendi yetiştirdiğim birçok oyuncuyu oraya transfer ettim. O yüzden çok da mutluyum. Gönül isterdi ki futbolculuk yaşantım da buna denk geleyim. Galatasaray’da futbol oynarken buraya geçiş yapayım ama maalesef yaşım gereği kaçırdım, yetmedi. Futbolcusu olamadığım bir kulübün teknik direktörü olarak görev yapmaya başlamakta tabii gurur verici. Uzunca bir yol yürüdüm. 27 yıl az bir zaman dilimi değil. Kadın futbolunun var olması adına, kadın futbolcularının yer alması adına çok büyük emek verdim.

- Artılarıyla eksileriyle oyunculuk mu daha zor yoksa teknik direktörlük mü?

Oyunculuk daha kolay çünkü kendinden sorumlusun. Başarı da senin başarısızlıkta senin. Teknik direktörlük de o yok. Bütün oyunculardan sen sorumlusun. Bütün oyuncuların performansından sağlığına kadar her şeyinden sen sorumlusun ve o topluluğun aynı anda kolektif bir şekilde hareket etmesini sağlıyorsun. Hepsi farklı karakterler, farklı ruh haline sahip insanlar ve onları toplayıp aynı amaca yönlendiriyorsun. Duygu ve düşüncelerini aynı amaç için toplaman gerekiyor.

REKLAM

YOLCULUK BİRAZ UZUNDU

- Bu önemli karardan sonra hayatınızda neler değişti?

Daha sonra kendimi iyi hissettiğim ve hazır olduğum için şampiyonluk için oynayan Kıbrıs takımına transfer oldum. Sonra şampiyon olduk. Kıbrıs’ta iki sene daha kaldım ama Kıbrıs’a gittiğim zamanda İstanbul Nurçelikspor adında kendi kulübümü kurdum. Sonra İstanbul’a döndüm Türkiye Futbol Federasyonu’nun futbol köyleri etkinliğine katıldım. O köylerden birinde ben de eğitmen olarak aktif görev yapıyordum. Daha sonra göğsüme sürekli ok atar gibi batma oluyordu. Doktora gittim ve biyopsi yaptılar bir şey çıkmadı. Sonra o meme ucum yara olmaya başladı ve egzama gibi erimeye başladı. Artık iş ciddi boyuttaydı. Çok ağrılarım vardı artık duramıyordum. Bir arkadaşım beni Çapa’ya götürdü. Oradaki doktor ilk günden memelerimin tamamının kanser olduğunu ve alınması gerektiğini söyledi. Tabii ben de korktum, hemen Bursa’ya kaçtım. İki-üç ay oyalandım. Her oyalandığımda kanser ilerleyip koluma lenflerime kadar gelmişti. Sonra doktorum aradı “Biraz daha gecikirse tamamı yayılır vücuda” dedi. İkna etti beni ve İstanbul’a geldim tekrardan. Ameliyat oldum ve göğsümün hepsini aldılar. Lenflerime kadar yayıldığı için lenflerimi de aldırmak zorunda kaldım derken o serüvenim de yaklaşık bir buçuk sene kadar sürdü. Daha sonra vücudum tamamen enfeksiyon kaptı. Enfeksiyondan 3-4 ayda hastanede tekrar yatmak zorunda kaldım. Yolculuk biraz uzundu. Kemoterapilerim artık en son raddede birazcık ağır gelmeye başladı. Vücudum kaldırmıyordu artık pes ettim. Sonra bir şekilde toparladım kendimi.

REKLAM

- Peki motivasyonunuzu nasıl sağladınız?