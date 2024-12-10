Köln’de Sanat Haftası başladı

Avrupa’da İslam kültür ve sanatı dalında çalışmalar yapan Sabah Ülkesi Kültür Sanat Derneği, Köln’de ilk kez Sanat Haftası düzenliyor. Etkinlik kapsamında hüsn-i hat, tezhip, ebru, çini geometrik desenler, illüstrasyon ve herbaryum sanatı örnekleri sergileniyor. Ziyaretçiler, hafta kapsamında açılan sergide; hat, geometrik desen ve modern sanat eserlerini ilgiyle inceledi. Atölyeleri 14 Aralık’ta, Sanat Haftası ise 15 Aralık’ta sona erecek. Son gün, Bursa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Apak “İslam ve Estetik” semineriyle sanatseverlerle buluşacak.