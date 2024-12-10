Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Köln’de Sanat Haftası başladı

Köln’de Sanat Haftası başladı

Kültür Sanat Servisi
04:0010/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Son gün, Bursa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Apak “İslam ve Estetik” semineriyle sanatseverlerle buluşacak.
Son gün, Bursa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Apak “İslam ve Estetik” semineriyle sanatseverlerle buluşacak.

Avrupa’da İslam kültür ve sanatı dalında çalışmalar yapan Sabah Ülkesi Kültür Sanat Derneği, Köln’de ilk kez Sanat Haftası düzenliyor. Etkinlik kapsamında hüsn-i hat, tezhip, ebru, çini geometrik desenler, illüstrasyon ve herbaryum sanatı örnekleri sergileniyor. Ziyaretçiler, hafta kapsamında açılan sergide; hat, geometrik desen ve modern sanat eserlerini ilgiyle inceledi. Atölyeleri 14 Aralık’ta, Sanat Haftası ise 15 Aralık’ta sona erecek. Son gün, Bursa İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Apak “İslam ve Estetik” semineriyle sanatseverlerle buluşacak.


#Almanya
#Köln
#Sanat Haftası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
M harfi ile başlayan eşyalar