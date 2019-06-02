Kömbeden külünçeye bayram lezzetleri

Bayram, bizim için ilk günden son güne hep iyiliği ifade eder. Uzaktaki sevdiklerimizle kavuşur, küslüklere son verir, çocukları sevindirir, yol gözleyen yaşlıları sevindiririz. Elbette bu günlerin en önemli parçalarından biri de sofralardır. Bir aylık oruç döneminin ardından bu sofralar ruhumuz kadar beden sağlığımız için de önem taşıyor. Herkesin bir araya geldiği, bir çok lezzetin sunulduğu sofralarımızda ramazan sonrası bolca yeşillik, bolca sıvı bulundurmalıyız. Çok fazla yiyerek vücudumuzu zorlamamalı, aynı şekilde, misafirlerimize de daha çok serin, sağlıklı içecekler ikram etmeyi tercih etmeliyiz. Bu hafta, bereketli Anadolu topraklarının bayram lezzetlerini evinize taşımak istiyorum. Sevdiklerinizle bir arada, şen ve huzurlu olduğunuz nice bayramlar dilerim. Ramazan bayramınız mübarek olsun.

Oturtma Tatlısı (Trakya)

MALZEMELER

1 çay bardağı süt

2 su bardağı un

1 yumurta

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 fiske tuz

200 gr ceviz

Bir çay kaşığı tarçın

100 g tereyağı

100 g nişasta

3 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Bir parça limon tuzu

YAPILIŞI: Tereyağını eritip zeytinyağı ile karıştıralım. Şeker, su, baharatlar, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. Un ekleyerek ele yapışmayacak kıvamda fakat yumuşak bir hamur yoğuralım. Dinlendirelim. Bir ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp susama batıralım. Ardından susamlı yüzü altta kalacak şekilde kömbe kalıbına basıp yağlanmış tepsiye çıkartalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.

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Külünçe (Diyarbakır - Şanlıurfa)

MALZEMELER

6 su bardağı un

2 su bardağı zeytinyağı

2 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı mahlep

Bir çay kaşığı çemen

1 fiske tuz

Susam

3 su bardağı şeker

1, 5 su bardağı su

2 kabartma tozu

Yumurta sarısı üzeri için

YAPILIŞI: Süte, yumurta, zeytinyağı ve tuz ekleyelim. Un ilave edip yoğuralım, dinlendirelim. Ceviz ve tarçınlı karıştırıp iç hazırlayalım. Hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayıralım. Her bir parçayı nişasta serperek mümkün olduğunca ince açalım. Yufkaları serip kurutalım. Bir tencerede su ve şekeri kaynatıp içine limon tuzunu atalım. Baklava şurubu yapalım. Hafifçe kuruyan yufkaya eritilmiş tereyağı sürelim ve tarçınlı cevizi serpelim. Üzerine ikinci bir yufka serelim ve incecik bir rulo şeklinde saralım. İki parmak eninde kesip fırın tepsisine dizelim. Kalan tereyağını üzerine dökelim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim. Çıkardığımızda üzerine şerbeti dökelim. Afiyet olsun.

HATAY BAYRAM KÖMBESİ

MALZEMELER

5 su bardağı un

250 g tereyağı

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Bir çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı şeker

Bir çay bardağı su

2 paket vanilya

1 paket hamur kabartma tozu

Bir fiske toz zencefil

Bir fiske nutmeg rendesi

Bir fiske toz tarçın

Bir fiske toz karanfil

Bir fiske yenibahar

Bir fiske mahlep

Bir tane dövülmüş damla sakızı

1 su bardağı susam

YAPILIŞI: Tereyağını eritip zeytinyağı ile karıştıralım. Şeker, su, baharatlar, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. Un ekleyerek ele yapışmayacak kıvamda fakat yumuşak bir hamur yoğuralım. Dinlendirelim. Bir ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp susama batıralım. Ardından susamlı yüzü altta kalacak şekilde kömbe kalıbına basıp yağlanmış tepsiye çıkartalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.