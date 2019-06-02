Kömbeden külünçeye bayram lezzetleri

Bayram, bizim için ilk günden son güne hep iyiliği ifade eder. Uzaktaki sevdiklerimizle kavuşur, küslüklere son verir, çocukları sevindirir, yol gözleyen yaşlıları sevindiririz. Elbette bu günlerin en önemli parçalarından biri de sofralardır. Bir aylık oruç döneminin ardından bu sofralar ruhumuz kadar beden sağlığımız için de önem taşıyor. Herkesin bir araya geldiği, bir çok lezzetin sunulduğu sofralarımızda ramazan sonrası bolca yeşillik, bolca sıvı bulundurmalıyız. Çok fazla yiyerek vücudumuzu zorlamamalı, aynı şekilde, misafirlerimize de daha çok serin, sağlıklı içecekler ikram etmeyi tercih etmeliyiz. Bu hafta, bereketli Anadolu topraklarının bayram lezzetlerini evinize taşımak istiyorum. Sevdiklerinizle bir arada, şen ve huzurlu olduğunuz nice bayramlar dilerim. Ramazan bayramınız mübarek olsun.
Oturtma Tatlısı (Trakya)
MALZEMELER
1 çay bardağı süt
2 su bardağı un
1 yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 fiske tuz
200 gr ceviz
Bir çay kaşığı tarçın
100 g tereyağı
100 g nişasta
3 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
Bir parça limon tuzu
YAPILIŞI: Tereyağını eritip zeytinyağı ile karıştıralım. Şeker, su, baharatlar, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. Un ekleyerek ele yapışmayacak kıvamda fakat yumuşak bir hamur yoğuralım. Dinlendirelim. Bir ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp susama batıralım. Ardından susamlı yüzü altta kalacak şekilde kömbe kalıbına basıp yağlanmış tepsiye çıkartalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.
Külünçe (Diyarbakır - Şanlıurfa)
MALZEMELER
6 su bardağı un
2 su bardağı zeytinyağı
2 çay kaşığı tarçın
2 çay kaşığı mahlep
Bir çay kaşığı çemen
1 fiske tuz
Susam
3 su bardağı şeker
1, 5 su bardağı su
2 kabartma tozu
Yumurta sarısı üzeri için
YAPILIŞI: Süte, yumurta, zeytinyağı ve tuz ekleyelim. Un ilave edip yoğuralım, dinlendirelim. Ceviz ve tarçınlı karıştırıp iç hazırlayalım. Hamuru yumurta büyüklüğünde parçalara ayıralım. Her bir parçayı nişasta serperek mümkün olduğunca ince açalım. Yufkaları serip kurutalım. Bir tencerede su ve şekeri kaynatıp içine limon tuzunu atalım. Baklava şurubu yapalım. Hafifçe kuruyan yufkaya eritilmiş tereyağı sürelim ve tarçınlı cevizi serpelim. Üzerine ikinci bir yufka serelim ve incecik bir rulo şeklinde saralım. İki parmak eninde kesip fırın tepsisine dizelim. Kalan tereyağını üzerine dökelim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika pişirelim. Çıkardığımızda üzerine şerbeti dökelim. Afiyet olsun.
HATAY BAYRAM KÖMBESİ
MALZEMELER
5 su bardağı un
250 g tereyağı
Bir çay bardağı zeytinyağı
1 su bardağı şeker
Bir çay bardağı su
2 paket vanilya
1 paket hamur kabartma tozu
Bir fiske toz zencefil
Bir fiske nutmeg rendesi
Bir fiske toz tarçın
Bir fiske toz karanfil
Bir fiske yenibahar
Bir fiske mahlep
Bir tane dövülmüş damla sakızı
1 su bardağı susam
YAPILIŞI: Tereyağını eritip zeytinyağı ile karıştıralım. Şeker, su, baharatlar, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edelim. Un ekleyerek ele yapışmayacak kıvamda fakat yumuşak bir hamur yoğuralım. Dinlendirelim. Bir ceviz büyüklüğünde parçalara ayırıp susama batıralım. Ardından susamlı yüzü altta kalacak şekilde kömbe kalıbına basıp yağlanmış tepsiye çıkartalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 20-25 dakika pişirelim. Afiyet olsun.