Kontağı çevirmeden korna çalın

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Spil Dağı'nda 2 gün mahsur kalan aile, uçurumun kenarına sürüklenmiş: Çok büyük bir hata yapmışım

Manisa'da gezmek için çıktıkları Spil Dağı'nda ailesiyle karda mahsur kalan Hüseyin Kirez (49), "Çok büyük bir hata yapmıştım, aracımda kar lastiği yoktu. Bulunduğumuz yerden hareket ettik. Yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra, aracım uçuruma doğru kaymaya başladı. Uçurumun kenarında aracı zorla durdurdum" dedi.