Hayat Kontağı çevirmeden korna çalın
AKTÜEL

Kontağı çevirmeden korna çalın

Sokak hayvanlarının yoğunlaşan kıştan etkilenmemesi için atılacak basit adımlar hayatlarını kurtaracak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Kış Aylarında Can Dostlarımız İçin Yapabileceğimiz Hayat Kurtarıcı’ başlıklı çalışma 9 öneriden oluştu.

Bu öneriler şöyle sıralandı:

  • KEDİ-KÖPEK EVLERİ: Kartondan veya tahtadan kedi-köpek evleri inşa edebilirsiniz.
  • KAPLARA SICAK SU: Kullanmadığınız kaplara sıcak su koyabilirsiniz.
  • SUYA VİTAMİN DAMLATIN: Su koyduğunuz kapların içine mümkünse vitamin damlatabilirsiniz.
  • KUŞLAR İÇİN YEMLİK: Kuşlar için pencere önlerine, yüksek yerlere yem veya ekmek parçası bırakılabilir.
  • KALAN YEMEKLER: Beslemeye çıkın, mümkünse mama alabilir yoksa artan kalan yemeklerinizi paylaşabilirsiniz.
  • HASTALARI BİLDİRİN: Hasta gördüğünüz hayvanları veterinere götürebilirsiniz eğer imkanımız ya da vaktiniz yoksa yerel yönetimlerle veya hayvan koruma dernekleri ile iletişime geçebilirsiniz.
  • MAHALLE KASAPLARI: Mahalle kasaplarından gün sonu etleri veya sakatatları ücretsiz ya da cüzi miktara alabilir, hayvanların karınlarını doyurabilirsiniz.
  • ESKİ EŞYALAR BARINAKLARA: Evinizde eskimiş battaniye, yatak, kıyafet gibi eşyalarınızı barınaklara bağışlayabilirsiniz.
  • KORNA ÇALIN: Arabası olanlar yola çıkmadan önce korna çalabilir veya kaputa vurabilirsiniz.

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