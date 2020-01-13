Kontağı çevirmeden korna çalın

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı’nca hazırlanan ‘Kış Aylarında Can Dostlarımız İçin Yapabileceğimiz Hayat Kurtarıcı’ başlıklı çalışma 9 öneriden oluştu.
Bu öneriler şöyle sıralandı:
- KEDİ-KÖPEK EVLERİ: Kartondan veya tahtadan kedi-köpek evleri inşa edebilirsiniz.
- KAPLARA SICAK SU: Kullanmadığınız kaplara sıcak su koyabilirsiniz.
- SUYA VİTAMİN DAMLATIN: Su koyduğunuz kapların içine mümkünse vitamin damlatabilirsiniz.
- KUŞLAR İÇİN YEMLİK: Kuşlar için pencere önlerine, yüksek yerlere yem veya ekmek parçası bırakılabilir.
- KALAN YEMEKLER: Beslemeye çıkın, mümkünse mama alabilir yoksa artan kalan yemeklerinizi paylaşabilirsiniz.
- HASTALARI BİLDİRİN: Hasta gördüğünüz hayvanları veterinere götürebilirsiniz eğer imkanımız ya da vaktiniz yoksa yerel yönetimlerle veya hayvan koruma dernekleri ile iletişime geçebilirsiniz.
- MAHALLE KASAPLARI: Mahalle kasaplarından gün sonu etleri veya sakatatları ücretsiz ya da cüzi miktara alabilir, hayvanların karınlarını doyurabilirsiniz.
- ESKİ EŞYALAR BARINAKLARA: Evinizde eskimiş battaniye, yatak, kıyafet gibi eşyalarınızı barınaklara bağışlayabilirsiniz.
- KORNA ÇALIN: Arabası olanlar yola çıkmadan önce korna çalabilir veya kaputa vurabilirsiniz.