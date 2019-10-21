Hayat Konya 10 gün boyunca kitapla anılacak
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Konya 10 gün boyunca kitapla anılacak

Konya 10 gün boyunca kitapla anılacak

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Konya Kitap Günleri’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen Kitap Günleri’ne kitapseverleri davet etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor.
Konya Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde yoğun ilgiyle devam eden Konya Kitap Günleri’ni ziyaret eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kitap Günleri’ne bu yıl çok yüksek katılımın olduğunu belirterek, gelecek yıllarda bu ilgi nedeniyle Kitap Günleri’nin çok daha gelişerek devam edeceğini belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen Kitap Günleri’ne kitapseverleri davet etti.

KONYA, KİTAP MEDENİYETİNİN EN GÖZDE ŞEHRİDİR

Başkan Altay, “Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki etkileşimden çatışma değil, kendi tecrübe ve dinamikleriyle birlik, dirlik ve düzen çıkaran Konya, kitap medeniyetinin de en gözde şehridir. Konya Kitap Günleri’nde ülkemizin güzide yayın evleriyle seçkin yazarlarına Konya’mızın değerli yazarları, yayınevleri ve akademisyenleri eşlik edecek. Hep birlikte Türkiye, hep birlikte Konya olduğumuzun resmi geçidi olacağına inandığım Konya Kitap Günleri’nin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, rektörler, ilçe belediye başkanları, yazarlar ve çok sayıda kitapseverin katıldığı Konya Kitap Günleri’nde; yazarlar Erol Göka, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Uğur Derman ve Mehmet Doğan tarafından kitap üzerine söyleşi gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor.

KONYA KİTAP GÜNLERİ 27 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

  • 1 milyon kitap, 250 yayınevinin bulunduğu Konya Kitap Günleri’ne 450 yazar katılırken; çok sayıda atölye çalışması, söyleşi ve imza günü düzenlenecek. Konya Kitap Günleri, 27 Ekim’e kadar 10.00 – 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Konya Kitap Günleri’ne 450 yazar katılırken; çok sayıda atölye çalışması, söyleşi ve imza günü düzenlenecek.
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