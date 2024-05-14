Konya’da “Hanzala” sergisi

İsrail zulmüne dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Filistinli karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı 50 orijinal eseri sanatseverlerle buluştu. Sergi kapsamında Naci El-Ali’nin hayatının anlatıldığı bir de söyleşi gerçekleştirildi. Peren Birsaygılı Mut, Mevlüt Çeşme, Samet Karagöz’ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Naci El-Ali’nin oğlu Halid El-Ali’nin de video kaydı yayınlandı. Halid El-Ali, Filistin davasına destek olduğu için Konya’ya teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’taki sergi 16 Mayıs’ta sona erecek.