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Hayat

Konya’da “Hanzala” sergisi

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu, “Naci El-Ali (Filistin Direnişinden Doğan Sanat)” sergisini açtı.

04:00 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 03:11 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail zulmüne dikkat çekmek ve Filistin’e destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte Filistinli karikatürist Naci El-Ali’nin “Hanzala” temalı 50 orijinal eseri sanatseverlerle buluştu. Sergi kapsamında Naci El-Ali’nin hayatının anlatıldığı bir de söyleşi gerçekleştirildi. Peren Birsaygılı Mut, Mevlüt Çeşme, Samet Karagöz’ün konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Naci El-Ali’nin oğlu Halid El-Ali’nin de video kaydı yayınlandı. Halid El-Ali, Filistin davasına destek olduğu için Konya’ya teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’taki sergi 16 Mayıs’ta sona erecek.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Aktüel
#Filistin
#Gazze
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