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Konya’da ‘Vuslat Vakti': “Nakş-ı Füsun” sergisi sanatseverlerle buluştu

Hz. Mevlana'nın 750'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, Konya’da ‘Vuslat Vakti' temasıyla başladı. 17 Aralık’ta icra edilecek 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek etkinlikler kapsamında açıklanan resmi programların yanı sıra, şehirde bağımsız programlar da dikkat çekiyor.

Süleyman Süheyl Köseoğlu
12:11 - 10/12/2023 воскресенье
Yeni Şafak
Nakş-ı Füsun sergisi sanatseverlerle buluştu
Nakş-ı Füsun sergisi sanatseverlerle buluştu

Hurde Sanat Atölyesi tarafından Sufi Homes’ta tertip edilen “Nakş-ı Füsun” Tezhip ve Minyatür Sergisi hafta sonunda açıldı. Serginin hafta boyunca gezilebileceğini belirten Hurde Sanat Atölyesi sorumlularından Büşra Özemiş Arıcı, Mesnevi’den hikayelerin minyatürleri başta olmak üzere sergide atölye çalışmaları ile atölyeye katılım gösteren bağımsız sanatçıların çalışmalarından oluşan serginin gelecek güzel günlerin de habercisi olduğunu söyledi.

GELENEK GÖNÜLLERİ BESLİYOR

Atölye olarak tezhip ve minyatür başta olmak üzere gelenekli sanatlara gönül vermiş öğrenci ve sanatçıları bir araya getirmeye devam edeceklerini belirten Arıcı, “Gelenek hayata güzellik ve incelik aşılarken bu gelenekten beslenen ve besleyen sanatçılarımızın da ruhunu güzelleştiriyor. Biz Hurde Sanat Atölyesi olarak, gönül güzelliğini, insan olmayı, dayanışmayı önemsiyoruz. Bu sergi de bu dayanışmanın bir ürünüdür. Bizi yalnız bırakmayan tüm ince gönüllere teşekkür ediyoruz” dedi.

Hurde Sanat Atölyesi sorumlularından Büşra Özemiş Arıcı

MÜSTESNA ESERLER; MESNEVİ’DEN HİKAYELER

Serginin açılışında konuşan Sufi Homes idarecisi ve turizmci Ömer Sunar, “Böyle bir haftada beraber olmaktan çok mutluyuz. Bizleri sanat ve sanatla tanıştıran Hazreti Peygamberimize teşekkürler ederiz. Cenab-ı Allah’ın sanatına şahitlik edip her daim şükürler ederiz. Yeryüzünde sanatçı diye tabir edilen kardeşlerimle beraber olabilmek, her daim bana o büyük cemaatte yer alabilmek gibi büyük keyifler verdi. Eserlere bakarak “Allah’ım ne büyüksün, bizlere bunları yapabilme kudreti veriyorsun, bu renkleri bizlere gösteriyorsun” diyerek şükürler ediyoruz. Bugün de Şeb-i Arus zamanında, müstesna eserlerin arasında bir hikayenin içinde yer alıyoruz. Bizleri Hz. Mevlana’nın Mesnevisinden hikayelerle buluşturan bir sergide beraberiz. Tüm sanatçılarımızı kutluyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 17 Aralık’a kadar gezilebilecek sergide Hurde Sanat Atölyesi sorumluları Büşra Özemiş Arıcı ve Zeynep Zuhal Mızrak başta olmak üzere, Saliha Doğan, Sümeyye İclal Akmercan, Ayşe Zinnur Yıldız ve Hatice Seher Yavuz’un tezhip ve minyatür eserleri görülebilir.

#Konya
#Şeb-i Arus
#Sergi
#Minyatür
1 час назад
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