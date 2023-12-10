Konya’da ‘Vuslat Vakti': “Nakş-ı Füsun” sergisi sanatseverlerle buluştu

Hurde Sanat Atölyesi tarafından Sufi Homes’ta tertip edilen “Nakş-ı Füsun” Tezhip ve Minyatür Sergisi hafta sonunda açıldı. Serginin hafta boyunca gezilebileceğini belirten Hurde Sanat Atölyesi sorumlularından Büşra Özemiş Arıcı, Mesnevi’den hikayelerin minyatürleri başta olmak üzere sergide atölye çalışmaları ile atölyeye katılım gösteren bağımsız sanatçıların çalışmalarından oluşan serginin gelecek güzel günlerin de habercisi olduğunu söyledi.
GELENEK GÖNÜLLERİ BESLİYOR
Atölye olarak tezhip ve minyatür başta olmak üzere gelenekli sanatlara gönül vermiş öğrenci ve sanatçıları bir araya getirmeye devam edeceklerini belirten Arıcı, “Gelenek hayata güzellik ve incelik aşılarken bu gelenekten beslenen ve besleyen sanatçılarımızın da ruhunu güzelleştiriyor. Biz Hurde Sanat Atölyesi olarak, gönül güzelliğini, insan olmayı, dayanışmayı önemsiyoruz. Bu sergi de bu dayanışmanın bir ürünüdür. Bizi yalnız bırakmayan tüm ince gönüllere teşekkür ediyoruz” dedi.