Konya’da ‘Vuslat Vakti': “Nakş-ı Füsun” sergisi sanatseverlerle buluştu

Serginin açılışında konuşan Sufi Homes idarecisi ve turizmci Ömer Sunar, “Böyle bir haftada beraber olmaktan çok mutluyuz. Bizleri sanat ve sanatla tanıştıran Hazreti Peygamberimize teşekkürler ederiz. Cenab-ı Allah’ın sanatına şahitlik edip her daim şükürler ederiz. Yeryüzünde sanatçı diye tabir edilen kardeşlerimle beraber olabilmek, her daim bana o büyük cemaatte yer alabilmek gibi büyük keyifler verdi. Eserlere bakarak “Allah’ım ne büyüksün, bizlere bunları yapabilme kudreti veriyorsun, bu renkleri bizlere gösteriyorsun” diyerek şükürler ediyoruz. Bugün de Şeb-i Arus zamanında, müstesna eserlerin arasında bir hikayenin içinde yer alıyoruz. Bizleri Hz. Mevlana’nın Mesnevisinden hikayelerle buluşturan bir sergide beraberiz. Tüm sanatçılarımızı kutluyorum, hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 17 Aralık’a kadar gezilebilecek sergide Hurde Sanat Atölyesi sorumluları Büşra Özemiş Arıcı ve Zeynep Zuhal Mızrak başta olmak üzere, Saliha Doğan, Sümeyye İclal Akmercan, Ayşe Zinnur Yıldız ve Hatice Seher Yavuz’un tezhip ve minyatür eserleri görülebilir.