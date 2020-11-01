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Koronovirüse karşı annelere tavsiye

Koronavirüse karşı özellikle anne adaylarının ve emziren annelerin dikkat etmesi gerekiyor. Dyt. Rumeysa Kalyenci, anne adaylarının ve emziren annelerin bu dönemde tüketmeleri gereken bağışıklığı güçlendirici besinlere öncelik verilmesini tavsiye ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu besinlerden uzak durun İşlenmiş, hazır ürünler, sakatatlar, kabuklu deniz mahsulleri, konserve gıda ve abur cubur tüketiminden kaçınılmalıdır. Öğünlerin evde ne içerdiği bilinen temiz gıdalar ile hazırlanması, hijyenik ve besleyicilik açısından daha doğru olacaktır. Dışarıdan yemek sipariş edilmesi gereken durumlarda ise olası bir bulaşma ihtimalini önlemek için; sıcak gıdalar tercih edilmeli, gelen siparişin paketi atılıp, yiyecek temiz bir tabağa alınmalıdır. Eller 20 saniye yıkandıktan sonra temiz tabağa alınmış yemek mikrodalgada tekrar ısıtılıp öyle tüketilmelidir. Kafein tüketimini sınırlandırın Salgın döneminde anne adaylarının ve emziren annelerin yaşanılan yoğun stres, uyku bozuklukları ve kaygı nedeni ile aşırı kafein tüketiminden (çikolata, kahve, siyah çay gibi) kaçınmaları gerekmektedir. Kafein, anne günde yaklaşık 2-3 fincan kahve veya çay tükettiğinde anne sütünden küçük miktarlarda bebeğe geçer ve bebeği olumsuz yönde etkilemez. Ancak çok yüksek kafein alımı olan anne ve bebekte, sinirlilik, zayıf uyku düzenleri ve gerginlik görülebilir.
Bu besinlerden uzak durun İşlenmiş, hazır ürünler, sakatatlar, kabuklu deniz mahsulleri, konserve gıda ve abur cubur tüketiminden kaçınılmalıdır. Öğünlerin evde ne içerdiği bilinen temiz gıdalar ile hazırlanması, hijyenik ve besleyicilik açısından daha doğru olacaktır. Dışarıdan yemek sipariş edilmesi gereken durumlarda ise olası bir bulaşma ihtimalini önlemek için; sıcak gıdalar tercih edilmeli, gelen siparişin paketi atılıp, yiyecek temiz bir tabağa alınmalıdır. Eller 20 saniye yıkandıktan sonra temiz tabağa alınmış yemek mikrodalgada tekrar ısıtılıp öyle tüketilmelidir. Kafein tüketimini sınırlandırın Salgın döneminde anne adaylarının ve emziren annelerin yaşanılan yoğun stres, uyku bozuklukları ve kaygı nedeni ile aşırı kafein tüketiminden (çikolata, kahve, siyah çay gibi) kaçınmaları gerekmektedir. Kafein, anne günde yaklaşık 2-3 fincan kahve veya çay tükettiğinde anne sütünden küçük miktarlarda bebeğe geçer ve bebeği olumsuz yönde etkilemez. Ancak çok yüksek kafein alımı olan anne ve bebekte, sinirlilik, zayıf uyku düzenleri ve gerginlik görülebilir.

Koronovirüs pandemisi sürecinde hastalığa yakalanma endişesini en çok yaşayan gruplar arasında hamileler, yeni doğum yapan ya da emziren anneler geliyor. Bu dönemde uzmanların dikkat çektiği önlemlere eksiksiz uyulması ve bağışıklık sisteminin güçlü tutulması büyük önem taşıyor. Vücut direncini artırmak için de mutlaka doğru gıdalarla, dengeli bir beslenme programının uygulanması gerekiyor. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Rumeysa Kalyenci, anne adaylarının ve emziren annelerin bu dönemde tüketmeleri gereken bağışıklığı güçlendirici besinler hakkında bilgi verdi. Hamilelik ve emzirme dönemleri, bir kadının hayatında beslenmesine en çok dikkat etmesi gereken zamanlardır. Vücudun ihtiyaçlarını korumak ve bebeğin büyümesini desteklemek için her gün yeterli besin alımına ihtiyaç vardır. Gelişmekte olan bebeğin gereksinimi olan tüm kaynaklar anneden gelmektedir. Özellikle bu dönemde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması, anne adayı ve bebek için çok önemlidir. Güçlü bağışıklık sistemi, sağlıklı bir bedene sahip olmak anlamına gelmektedir.

Dyt. Rumeysa Kalyenci

Bu süreçte anne adayının, kendisi ve bebeği için tüketeceği besinler; vitamin ve mineral bakımından zengin, vücut direncini artıracak seçeneklerden oluşmalıdır. İşte diyetisyen Rumeysa Kalyenci’den sağlık deposu yiyecek listesi: Avokado, yer elması, kırmızı pancar, tatlı patates: Avokado iyi bir posa kaynağıdır ve özellikle bol miktarda protein içerdiği için, bebek sağlığında oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanında magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin olması, bebeğin fiziksel ve zihinsel sağlığına oldukça yararlıdır. Avokadonun içinde bulunan folat, bebekler için gereklidir. Kırmızı pancar, safra asidini uyararak kabızlığa çok iyi gelirken, yer elması içerdiği mannan şekeri ile antibakteriyel etkiye sahiptir. Tatlı patates ise beta-karoten, C vitamini ve magnezyum içeriği ile immün sistemi desteklemektedir.

KOYU YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER: Karalahana, pazı, brokoli, kale, turp otu gibi koyu yapraklara sahip ve yaprakları ile yenen sebzeler kalsiyumdan oldukça zengindir. Aynı zamanda folat, A, C, E, K ve B vitaminlerinden de zengindirler ve bağışıklığı desteklerler. Emziren annelerin bu sebzeleri pişirerek tüketmesi, gaz yapıcı özelliklerini azaltmak için önemlidir.

SOĞAN, SARIMSAK: Soğandaki fisetin ve kuersetin, sarımsaktaki allisin gibi fitokimyasallar bağışıklık sistemini koruyup güçlendirmektedir.

ANANAS, MANGO, KİVİ, HİNDİSTAN CEVİZİ: Kivi C vitamini içeriği ile bağışıklığı güçlendiren meyvelerdendir. Ananas, mango ve kivi gibi meyveler sindirim enzimi desteği sağlamakla beraber bağırsak dostudur. Hindistan cevizi meyvesi ise MCT adı verilen orta zincirli yağ asitleri ve anne sütünde de bulunan laurik asit içeriği ile antimikrobiyaldir.

EV YAPIMI YOĞURT: En önemli probiyotik kaynaklarından biri ev yoğurdudur. Aynı zamanda probiyotik öğelerin yaşamasını sağlayan prebiyotik özellik taşıması sayesinde bağırsak sağlığında ve immün sağlığı desteklemede en önemli öğelerin başında gelir.

KEMİK SUYU VE TAVUK SUYU: Çorbalara, ana yemeklere eklenecek kemik suyu veya organik ya da köy tavuğu suyunun yapılarında bol miktarda bulunan jelatin, doğal yağlar, mineraller, vitaminler, prolin, glutamin, glisin gibi aminoasitler bağırsak duvarının onarılıp yenilenmesinde ve bağışıklık sistemini desteklemede son derece önemlidir.

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