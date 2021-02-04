Yoğurt nasıl yapılır? Evde pratik yoğurt yapımı ve yoğurt mayalama teknikleri

Yoğurt nasıl yapılır sorusuyla birlikte evde yoğurt yapımı ve mayalama teknikleri üzerine yaptığımız araştırma sonucu size en pratik tarifi hazırladık. Yoğurdun sağlımıza olan katkıları saymakla bitmiyor. Doygunluğu artırması ve vücuda hiçbir zararı olmayan yoğurt aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıyor.

Diğer besin ögeleri ile aynı anda da tüketilebiliyor ve damak tadını çok ciddi artırıyor. Ara öğünlerde tek başına tüketilen yoğurdun içerisine keten tohumu ya da nane gibi tatlandırıcı bitkiler atarak kendinize sağlıklı bir geçiş öğünü hazırlayabilirsiniz.

Gün içerisinde metabolizmanın daha verimli ve sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayan ev yapımı yoğurt, düzenli olarak tüketilmelidir. Evde yoğurt mayası nasıl yapılır sorusuna da evde yoğurt yapımı bölümünde değineceğiz.

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EV YAPIMI YOĞURT NASIL YAPILIR?

Market sütü ile yoğurt yapılmaz, bu sebeple köy yerlerinden ya da yine marketlerden tamamen organik ve katkısız inek sütü almanız gerekiyor. İnek sütünüzü temin ettiğinizi düşünerek, hemen evde kalıp gibi yoğurt tarifine geçelim. Maddeler halinde ve uzun uzun yoğurt yapımını anlatacağız.

Çelik bir tencere ilk kural. Büyük ve derin çelik tencereye sütü doldurduktan sonra hafif ateşte kaynatıyoruz.

Sütün üzeri köpükleşene kadar karıştırmaya devam edin ve köpükleşme olduğunda ocaktaki ateşi en alt seviyeye kadar getirin. Kısık ateşte karıştırma işlemi yapmadan 15-20 dakika kadar sütü kaynatmaya devam edin.

Burası önemli! Mayalama işlemi için sütü boş bir kaba boşaltalım. Mayalama işlemi için mutfak örtüsü, baş örtüsü ya da sofra bezi gibi delikli bir örtüye ihtiyacımız var.

Yeni bir kaba sütü aktarırken aynı zamanda süzelim. Süt ne çok soğuk ne de sıcak olacak. Mayalamanın püf noktası buradadır. Bazı gurmeler bunu bir sır olarak saklarlar fakat biz açıklıyoruz. Mayalanma sürecinde sütün sıcaklığı önemlidir.

Evde yoğurt mayalama kısmına geldik. Mayalama için yine organik bir yoğurttan yardım alıyoruz. Küçük bir kasede ılık süte yoğurdu döktükten sonra karıştırmaya devam edin. 20 dakika kadar karıştırın.

Sonra sütün içerisine bu karışımı dökün ve kabı sıkı sıkı bir örtüyle kapatın. Hava almayacak şekilde kapattığınıza emin olun çünkü evde yoğurt nasıl mayalanır sorusunun cevabını burada vermiş olduk. İşte bu şekilde mayalama işlemini bitirdik.

Yaklaşık olarak 8 saat sonra örtüyü kaldırıyoruz. Yoğurdu direkt olarak çok fazla sarsmadan buzdolabına atıyoruz. Yoğurdun hareket etmemesi de önemlidir ki bu lezzetini artıracaktır.

Buzdolabında 1 gün kadar bekleyen yoğurt artık hazır hale gelecek. Evde yapımı yoğurt tarifinin sonuna geldik. İşte bu kadar! Artık sizde ede yoğurt nasıl mayalanır sorusuna ve aynı zamanda evde yoğurt yapımına dair her şeyi öğrendiniz. Merak ettiklerinizi ücretsiz yorum atarak bizlere sormayı unutmayın.