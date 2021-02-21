​Kostümlerimi bugün giyip sokağa çıkarım

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın oyuncusu Bahtiyar Engin, canlandırdığı Çömlekçi İdris karakterini ve diziyi anlattı. Canlandırdığı Çömlekçi İdris karakteri hakkında bilgiler veren Engin “İdris, Demirci Davut ile Hacıvat-Karagöz gibi olan, sürekli paslaşıp şakalaşan, obanın gülen yüzü ama başka bir tarafa doğru kaydı. İdris biraz kulvar değiştirdi ama henüz bilmiyoruz tabii nereye varacağımızı” diyor.

AHMET YENİLMEZ ÇOCUKLUK ARKADAŞIM

Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez ile eski tanışıklığını ve setteki ekip arkadaşlarıyla uyumunu “Kuruluş Osman setini kutlamak gerekiyor. Pedagojik bir başarı olduğunu düşünüyorum. Benim için biraz da Ahmet Yenilmez’le buluşma oldu bu set. Ahmet Yenilmez, benim çocukluktan beri abim, köylüm ve mahallelimdir. O kadar güzel bir atmosfer var ki burada, gençlerle, yaşı, kuşağı fark etmeksizin çok iyi anlaşıyoruz. Ahmet Yenilmez’i bir kenara koyarım ama anlaşamadığım, sevmediğim kimse yok sette” sözleriyle dile getiriyor.

REKLAM

KOSTÜMLERE HAYRANLIK DUYUYORUM

‘Kuruluş Osman’ setinde giydiği kostümlerle ilgili “Ben kostümlere büyük hayranlık duyuyorum. Rol için giydiğim kostümleri keşke bugün biz Türkler olarak hala giyiyor olsaydık. İlk yapılan kostümdeki yeleği çok seviyorum. Onu tasarımcıya ve yapıma danışıp iş bittikten sonra benim için ayırmalarını isteyeceğim. Bir askıyla duvara veya tiyatroda bir yere asarak kullanırım diye düşünüyorum. 1200’lerin sonlarına doğru bir dönemi yansıtıyoruz ya burada, ne kadar güzel kültürümüz varmış bizim ve kostüme ne kadar hoş yansıyabiliyormuş. Ben bugün de giyer ve sokağa çıkarım bu kostümlerle ama dünya değişirken, modacıların o döneme bakmasını öneririm” dedi.

Sette Ahmet Yenilmez ile yaşadığı keyifli anlardan bahsederken “Yıllar sonra Ahmet Ağam ile karşılıklı oynamak müthiş eğlenceli. Birbirimizi yıllardır tanıdığımız için biz aslında kameranın görmediği bazı muziplikler yapıyoruz birbirimize. Bir de tabii Tamer Yiğit ile aynı projede çalışmak, tanışmak benim için çok önemli. Keza Cüneyt Arkın öyle. Çok değerli insanlarla tanışmış oldum bu iş sayesinde” sözleriyle sette ustalarla çalışıyor olmanın mutluluğundan da bahsediyor.

REKLAM

BU SETTE KENDİNİZİ EMANET EDEBİLİYORSUNUZ

Bahtiyar Engin, setteki güven ortamından ve ‘Kuruluş Osman’ yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ’ın işindeki başarısından da bahsediyor: “Bu sette kendinizi emanet edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki; ‘Bu işin başındaki isim, bu alanın tahsilini yaptı. Çok iyi bildiği bir işi yapıyor, çok iyi bildiği bir şeyi yazıyor. Ben sorgulamıyorum mesela Mehmet Bozdağ Bey’in senaryolarını. Mehmet Bozdağ Bey öyle yazdıysa kesin çok iyi araştırmıştır diyorum.”