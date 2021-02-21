Hayat Kostümlerimi bugün giyip sokağa çıkarım
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

​Kostümlerimi bugün giyip sokağa çıkarım

Kostümlerimi bugün giyip sokağa çıkarım

Kuruluş Osman dizisinde Çömlekçi İdris rolüyle tanıdığımız Bahtiyar Engin giydikleri dönem kıyafetlerini çok beğendiğini dile getiriyor ve ekliyor: “1200’lerin sonlarına doğru bir dönemi yansıtıyoruz ya burada, ne kadar güzel kültürümüz varmış bizim ve kostüme ne kadar hoş yansıyabiliyormuş. Ben bugün de giyer ve sokağa çıkarım bu kostümlerle ama dünya değişirken, modacıların o döneme bakmasını öneririm.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahtiyar Engin (Sol)
Bahtiyar Engin (Sol)

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın oyuncusu Bahtiyar Engin, canlandırdığı Çömlekçi İdris karakterini ve diziyi anlattı. Canlandırdığı Çömlekçi İdris karakteri hakkında bilgiler veren Engin “İdris, Demirci Davut ile Hacıvat-Karagöz gibi olan, sürekli paslaşıp şakalaşan, obanın gülen yüzü ama başka bir tarafa doğru kaydı. İdris biraz kulvar değiştirdi ama henüz bilmiyoruz tabii nereye varacağımızı” diyor.

AHMET YENİLMEZ ÇOCUKLUK ARKADAŞIM

Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez ile eski tanışıklığını ve setteki ekip arkadaşlarıyla uyumunu “Kuruluş Osman setini kutlamak gerekiyor. Pedagojik bir başarı olduğunu düşünüyorum. Benim için biraz da Ahmet Yenilmez’le buluşma oldu bu set. Ahmet Yenilmez, benim çocukluktan beri abim, köylüm ve mahallelimdir. O kadar güzel bir atmosfer var ki burada, gençlerle, yaşı, kuşağı fark etmeksizin çok iyi anlaşıyoruz. Ahmet Yenilmez’i bir kenara koyarım ama anlaşamadığım, sevmediğim kimse yok sette” sözleriyle dile getiriyor.

KOSTÜMLERE HAYRANLIK DUYUYORUM

‘Kuruluş Osman’ setinde giydiği kostümlerle ilgili “Ben kostümlere büyük hayranlık duyuyorum. Rol için giydiğim kostümleri keşke bugün biz Türkler olarak hala giyiyor olsaydık. İlk yapılan kostümdeki yeleği çok seviyorum. Onu tasarımcıya ve yapıma danışıp iş bittikten sonra benim için ayırmalarını isteyeceğim. Bir askıyla duvara veya tiyatroda bir yere asarak kullanırım diye düşünüyorum. 1200’lerin sonlarına doğru bir dönemi yansıtıyoruz ya burada, ne kadar güzel kültürümüz varmış bizim ve kostüme ne kadar hoş yansıyabiliyormuş. Ben bugün de giyer ve sokağa çıkarım bu kostümlerle ama dünya değişirken, modacıların o döneme bakmasını öneririm” dedi.

Sette Ahmet Yenilmez ile yaşadığı keyifli anlardan bahsederken “Yıllar sonra Ahmet Ağam ile karşılıklı oynamak müthiş eğlenceli. Birbirimizi yıllardır tanıdığımız için biz aslında kameranın görmediği bazı muziplikler yapıyoruz birbirimize. Bir de tabii Tamer Yiğit ile aynı projede çalışmak, tanışmak benim için çok önemli. Keza Cüneyt Arkın öyle. Çok değerli insanlarla tanışmış oldum bu iş sayesinde” sözleriyle sette ustalarla çalışıyor olmanın mutluluğundan da bahsediyor.

BU SETTE KENDİNİZİ EMANET EDEBİLİYORSUNUZ

  • Bahtiyar Engin, setteki güven ortamından ve ‘Kuruluş Osman’ yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ’ın işindeki başarısından da bahsediyor: “Bu sette kendinizi emanet edebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki; ‘Bu işin başındaki isim, bu alanın tahsilini yaptı. Çok iyi bildiği bir işi yapıyor, çok iyi bildiği bir şeyi yazıyor. Ben sorgulamıyorum mesela Mehmet Bozdağ Bey’in senaryolarını. Mehmet Bozdağ Bey öyle yazdıysa kesin çok iyi araştırmıştır diyorum.”
Bahtiyar Engin

Abone Ol Google News
Kardeşlik kazanıyor

Kardeşlik kazanıyor

'Afrika Yılı' ilanının üzerinden geçen 16 yılda Türkiye en büyük dost oldu.
Gardaşımsız gitmiyorum

Gardaşımsız gitmiyorum

​Bahçeli Şuşa'da yaptıracağı okulun temelini Aliyev ve Erdoğan ile atacak.
Avrupada iki dünyada beşinciyiz

Avrupa'da iki
dünyada beşinciyiz

Türkiye'nin başarısı, krizi öngörmesi ve güçlü sağlık altyapısıyla geldi.
CIA ile dosttan öte

CIA ile dosttan öte

​İstihbaratçılarla irtibatlarını 'dost görüşmesi' olarak savunmuştu.
Avrupa Birliği endişeli

Avrupa Birliği endişeli

​Dijital dünya denetimsiz kalamaz.
Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

Fitnenin beşinci <br>kolu oldular

Fitnenin beşinci
kolu oldular

PKK'nın Gara katliamında, devleti sorumlu tutan siyasi partilere sert tepki.
Çirkin iftiraya dava

Çirkin iftiraya dava

​Eski Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, karalama kampanyasına sessiz kalmıyor.
Kritik 3 puan

Kritik 3 puan

Galatasaray, Alanya'dan 3 puanla döndü.
Kısıtlanamayanlar

Kısıtlanamayanlar

​Güzel havayı görenler Ortaköy'e akın etti.
Gara'ya giden<br>HDP'li ismi açıkladı

Gara'ya giden
HDP'li ismi açıkladı

Bakan Soylu gündeme dair soruları yanıtladı.
Hakk'a yürüdü

Hakk'a yürüdü

Muhammed Emin Saraç hoca vefat etti.
ABD donuyor

ABD donuyor

​Başkan Biden Teksas'ta 'büyük felaket' ilan etti.
Müttefiklerimizden<br>net tutum bekliyoruz

Müttefiklerimizden
net tutum bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Gara tepkisi.
Başardık

Başardık

​12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Muğla'da deprem

Muğla'da deprem

​AFAD, sosyal medya hesabından duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.