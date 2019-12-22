Kötülüğe karşı film yapıyorum

Savaşın en büyük etkileri çocuklarda kendini gösteriyor. Suriye, Irak, Bosna, Çeçenistan, Kırım, Kosova... Acıların sanatla buluşması ise dünyanın dikkatini çekmekte başarı sağlıyor. Kosovalı yönetmen ve senarist Lorena Sopi, Kosova’nın Yugoslavya’dan ayrılıp bağımsızlığını aradığı savaşın 20. yılında, yaşananları bir çocuğun gözünden aktarıyor. Çocukların hâlâ etkilendiği Suriye’deki olayların unutulmaması gerektiğini belirten Sopi, “İnsanlar genelde savaş, deprem, yangın gibi zarar gördükleri şeyleri unutmaya çalışıyorlar. Hayatlarına devam etmek için uğraşıyorlar, bunu anlayabiliyorum. Ancak bazı noktalardan geçmiş bizi yakalıyor. Suriye’de, Irak’ta özgürlüğü elinden alınmış binlerce insan var. Görmezden gelip unutmaya çalışıyoruz. Herkesin sorumluluk hissedip bir şey yapması gerekli. Günümüzde sadece instagram’dan beğenmek, paylaşım yapmak yetmiyor. Sürekli devam eden kötülüğe karşı iyilik üzerine çalışmalıyız. Ben filmlerimle iyiliği hatırlatıyorum” diyor.

‘BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM’

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan “Ray” adlı kısa filmde Korku Günlüğü’nün yazarı Rreze Abdullahu’nun yaşadıkları anlatılıyor. Dokuzuncu yaş günü, 1999’daki Kosova savaşına denk gelen küçük kız, bu önemli gününde ne hediye ne de doğum günü partisi bekler. Tek dileği ölmemektir. Savaşın yaşandığı sokak aralarında gördüğü Sırp askerine “Bugün benim doğum günüm ve ölmek istemiyorum. Sadece hayatta kalmak istiyorum” der. Ailesi ise ona bir sürpriz yapmaya çalışır. Sinemayı, elinden gelen en güçlü araç olarak gören Lorena Sopi, İkinci Dostluk Kısa Film Festivali’nde yarıştı.

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SAVAŞ HİKAYELERİYLE BÜYÜDÜM

Savaş temasını işlemenin zorluğuna değinen genç yönetmen hazırlık sürecini ve çekimleri şöyle anlatıyor: “Savaş hikayeleriyle büyüdüm. Gerek kendi ailemde gerek çevremde sevdiklerini ve evini kaybeden birçok kişi var. Bu nedenle içimde bir yerlerde hep o günleri yaşamış gibiyim. Dünya 20 yıl öncesi gibi değil. O günü yansıtacak bir mekan bulmakta zorlandık. Çocuk oyuncularla çalışırken de zorlandım çünkü savaş hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Olanları anlattım ve kendilerini bu kızın yerine koymalarını istedim. Bütün zorluklara rağmen dönemin atmosferini, dilini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık.”

Öğrenmeye devam edeceğim

Lorena Sopi

22 yaşındaki yönetmen, sinema serüveni hakkında “Babam film yapımcısı olduğu için birçok film setinde bulundum. Çok fazla sorun olan bir dünyada yaşıyoruz. Her sıkıntı hakkında uzun uzun konuşmak, şikayet etmek yerine mesaj oluşturabiliriz. Sinemayla istediğim mesajı verebileceğime inanıyorum. Sinema sayesinde hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum” diyor. Eğitim hayatını sinema üzerine kuran Sopi, öğrenmeye devam edeceğinin altını çiziyor: “Senaryo üzerine çalışıyorum. Uzun metraj en büyük hayalim. Yazmak ve yönetmek dışında babamdan yapımcılık hakkında detaylı bilgiler alıyorum“

Anne Frank’a benziyor