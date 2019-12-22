Hayat Kötülüğe karşı film yapıyorum
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Kötülüğe karşı film yapıyorum

Doğum gününde tek dileği ölmemek olan küçük bir kızın savaş atmosferinde yaşadıklarına odaklanan “Ray” adlı kısa film, 20. yılında Kosova Savaşı’nı hatırlatıyor. Yönetmen Lorena Sopi, “İnsanlar genelde savaşları şeyleri unutmaya çalışıyor. Ancak Suriye’de özgürlüğü elinden alınmış binlerce insan var. Günümüzde sadece instagram’dan paylaşım yapmak yetmiyor. Sürekli devam eden kötülüğe karşı iyilik üzerine çalışmalıyız. Ben filmlerimle iyiliği hatırlatıyorum” diyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Ray'dan bir kare
Ray'dan bir kare

Savaşın en büyük etkileri çocuklarda kendini gösteriyor. Suriye, Irak, Bosna, Çeçenistan, Kırım, Kosova... Acıların sanatla buluşması ise dünyanın dikkatini çekmekte başarı sağlıyor. Kosovalı yönetmen ve senarist Lorena Sopi, Kosova’nın Yugoslavya’dan ayrılıp bağımsızlığını aradığı savaşın 20. yılında, yaşananları bir çocuğun gözünden aktarıyor. Çocukların hâlâ etkilendiği Suriye’deki olayların unutulmaması gerektiğini belirten Sopi, “İnsanlar genelde savaş, deprem, yangın gibi zarar gördükleri şeyleri unutmaya çalışıyorlar. Hayatlarına devam etmek için uğraşıyorlar, bunu anlayabiliyorum. Ancak bazı noktalardan geçmiş bizi yakalıyor. Suriye’de, Irak’ta özgürlüğü elinden alınmış binlerce insan var. Görmezden gelip unutmaya çalışıyoruz. Herkesin sorumluluk hissedip bir şey yapması gerekli. Günümüzde sadece instagram’dan beğenmek, paylaşım yapmak yetmiyor. Sürekli devam eden kötülüğe karşı iyilik üzerine çalışmalıyız. Ben filmlerimle iyiliği hatırlatıyorum” diyor.

‘BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM’

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan “Ray” adlı kısa filmde Korku Günlüğü’nün yazarı Rreze Abdullahu’nun yaşadıkları anlatılıyor. Dokuzuncu yaş günü, 1999’daki Kosova savaşına denk gelen küçük kız, bu önemli gününde ne hediye ne de doğum günü partisi bekler. Tek dileği ölmemektir. Savaşın yaşandığı sokak aralarında gördüğü Sırp askerine “Bugün benim doğum günüm ve ölmek istemiyorum. Sadece hayatta kalmak istiyorum” der. Ailesi ise ona bir sürpriz yapmaya çalışır. Sinemayı, elinden gelen en güçlü araç olarak gören Lorena Sopi, İkinci Dostluk Kısa Film Festivali’nde yarıştı.

SAVAŞ HİKAYELERİYLE BÜYÜDÜM

Savaş temasını işlemenin zorluğuna değinen genç yönetmen hazırlık sürecini ve çekimleri şöyle anlatıyor: “Savaş hikayeleriyle büyüdüm. Gerek kendi ailemde gerek çevremde sevdiklerini ve evini kaybeden birçok kişi var. Bu nedenle içimde bir yerlerde hep o günleri yaşamış gibiyim. Dünya 20 yıl öncesi gibi değil. O günü yansıtacak bir mekan bulmakta zorlandık. Çocuk oyuncularla çalışırken de zorlandım çünkü savaş hakkında hiçbir bilgileri yoktu. Olanları anlattım ve kendilerini bu kızın yerine koymalarını istedim. Bütün zorluklara rağmen dönemin atmosferini, dilini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştık.”

Öğrenmeye devam edeceğim

Lorena Sopi

22 yaşındaki yönetmen, sinema serüveni hakkında “Babam film yapımcısı olduğu için birçok film setinde bulundum. Çok fazla sorun olan bir dünyada yaşıyoruz. Her sıkıntı hakkında uzun uzun konuşmak, şikayet etmek yerine mesaj oluşturabiliriz. Sinemayla istediğim mesajı verebileceğime inanıyorum. Sinema sayesinde hayallerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum” diyor. Eğitim hayatını sinema üzerine kuran Sopi, öğrenmeye devam edeceğinin altını çiziyor: “Senaryo üzerine çalışıyorum. Uzun metraj en büyük hayalim. Yazmak ve yönetmek dışında babamdan yapımcılık hakkında detaylı bilgiler alıyorum“

Anne Frank’a benziyor

  • Anne Frank
  • Filmde hikâyesi anlatılan kızla bire bir tanışan Lorena Sopi, şunları söylüyor: “Kızdan neler yaşadığını dinlerdim. Günlüğü okudum. Bütün bunlardan sonra o atmosferi hissettim ve filme başladım. Henüz dokuz yaşındaki bir kızın savaşa bakışı beni hayrete düşürdü. İkinci Dünya Savaşı döneminde Anne Frank’ın yazdıklarına benziyordu. Etkilendiğim şekilde, bütün duygularımı sinema yoluyla halka aktarmayı denedim.”
CHPyi FETÖ yönetiyor

CHP'yi FETÖ yönetiyor

​Mansur Yavaş'ı CHP'den aday olmaya FETÖ ikna etmiş.
Vururuz

Vururuz

​Muhtıranın kabulü sonrası Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmadı.
5 bin kişiye istihdam

5 bin kişiye istihdam

​Yerli otomobil 27 Aralık Cuma günü gerçekleşecek test sürüşü ile tanıtılacak.
Savunmanın gizli devi

Savunmanın gizli devi
Çocuklar<br>hala gelip gidiyor

Çocuklar
hala gelip gidiyor

Evlat nöbetindeki aileler: ​Burası siyasi parti değil, PKK'nın partisi.
Twitter 88 bin Suudi hesabı kapattı

Twitter 88 bin Suudi hesabı kapattı

Maaşlı troll ordusu kuran Suudi Veliaht Prensi Selman'a darbe vuruldu.
56 ülke Konya'da buluşacak

56 ülke Konya'da buluşacak

​5. İslami Dayanışma Oyunları 2021'de Türkiye'de.
Katil yarın hakim karşısına çıkacak

Katil yarın hakim karşısına çıkacak

​Ceren'i vahşice öldüren Özgür Arduç için müebbet hapis isteniyor.

2020’de 250 bin sosyal konut

2020’de 250 bin sosyal konut

​Sosyal konut projesinde sayı her yıl artacak.
Büyümek için hazırız

Büyümek için hazırız

​İş dünyasının 2020'den beklentileri olumlu.
Deniz ulaşımına lodos engeli

Deniz ulaşımına lodos engeli

İDO, Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi
Torba kanun kabul edildi

Torba kanun kabul edildi

İşte kanunla gelen yeni düzenlemeler.
Galatasaray tükeniyor

Galatasaray tükeniyor

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet aldı.
CHP zirvesinde <br>lüks araç kuyruğu

CHP zirvesinde
lüks araç kuyruğu

Araçların fiyatları 1 milyon 660 bin TL'yi buluyor.
Peşlerini bırakmayacağız

Peşlerini bırakmayacağız

Erdoğan'dan CHP yönetimine tarihi çağrı.
Libya mutabakatı <br>kabul edildi

Libya mutabakatı
kabul edildi

CHP, İYİ Parti ve HDP 'hayır' oyu kullandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.