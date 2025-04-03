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Kovanlar talan ediliyor ballar yeniyor: Suçlular fotokapana yakalandı

Kovanlar talan ediliyor ballar yeniyor: Suçlular fotokapana yakalandı

10:343/04/2025, Perşembe
DHA
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Balları yiyen ve kovanları dağıtan ayılar kameraya yakalandı.
Balları yiyen ve kovanları dağıtan ayılar kameraya yakalandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde geçimlerini bal üreterek kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yediği anları, bölgeye kurulan fotokapanla görüntüledi.

Balıkesir'İn Erdek ilçesi kırsal Ballıpınar Mahallesi'nde geçimlerini bal üretimiyle kazanan aileler, ormana bıraktıkları kovanları parçalayan ayıların balları yemesiyle zor günler geçiriyor. Mahalleli, ormandaki kovanlara zarar veren ayıları, yerleştirdikleri fotokapanla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaştı.


'ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'


Ballıpınar Mahallesi'nde 150 kovanı bulunan Metin Dinç ve 100 kovanı olan Çetin Şen, kendilerine verilen bal siparişlerini yerine getiremediklerini söyledi. Kovanların bulunduğu yerlere, ayıların gelmemeleri için sesi açık halde radyo bıraktıklarını söyleyen Dinç ile Şen, "Ayılar radyo sesine alıştılar. Yine geliyorlar. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bir yıllık geçim kaynağımız yok oldu. Yaşadığımız sorunu, Erdek Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletip destek isteyeceğiz" dediler.



#ayı
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#fotokapan

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