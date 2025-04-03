Kovanlar talan ediliyor ballar yeniyor: Suçlular fotokapana yakalandı

Ballıpınar Mahallesi'nde 150 kovanı bulunan Metin Dinç ve 100 kovanı olan Çetin Şen, kendilerine verilen bal siparişlerini yerine getiremediklerini söyledi. Kovanların bulunduğu yerlere, ayıların gelmemeleri için sesi açık halde radyo bıraktıklarını söyleyen Dinç ile Şen, "Ayılar radyo sesine alıştılar. Yine geliyorlar. Gerçekten zor günler geçiriyoruz. Bir yıllık geçim kaynağımız yok oldu. Yaşadığımız sorunu, Erdek Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletip destek isteyeceğiz" dediler.