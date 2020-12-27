Hayat Kristalin peşinde dünyayı sorguluyor
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Kristalin peşinde dünyayı sorguluyor

Kristalin peşinde dünyayı sorguluyor

Pera Müzesi’nin yeni sergisi Kristal Berraklığı kristal imgesinin çağrıştığı şeffaflık kavramıyla çevresel ve toplumsal konuları mercek altına alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elena Sorokina küratörlüğünde hazırlanan Kristal Berraklığı, Pera Müzesi’nin 2020’deki son sergisi.
Elena Sorokina küratörlüğünde hazırlanan Kristal Berraklığı, Pera Müzesi’nin 2020’deki son sergisi.

Pandemi sürecinde kapılarını kapatmayan Pera Müzsi’nin yeni sergisi Kristal Berraklığı ziyarete açıldı. Farklı coğrafyalardan 20 sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi kristal imgesinin çağrıştırdığı şeffaflık kavramını farklı anlamlarıyla ele alıyor ve büyük bir ekonomi oluşturan minerallerin topraktan çıkarılmasıyla ilgili etik ve ekolojik sorunları da mercek altına alıyor, sanatsal üretimde iş birliğinin altını çiziyor.

Elena Sorokina küratörlüğünde hazırlanan Kristal Berraklığı, Pera Müzesi’nin 2020’deki son sergisi. Sergi hazırlığı sürerken yaşanan pandemi süreci sanatçıların sergiye yeni yaklaşımlara bakmasına vesile olmuş. Küratör ve sanatçıların, ekolojik bir duyarlılıkla yaklaştıkları, her sanatçının kendi yaratıcı ve siyasi bakışını, duyusal ve duygusal damgasını yansıtan sergi, küresel şeffaflık, insan toprak ilişkisi, salgın sürecinde oluşan yeni bedensel davranışlar, diller, ve bunların medyadaki yeri gibi konulara odaklanıyor.

KRİSTAL MÜKEMMEL BİR METAFOR

Serginin küratörü Elena Sorokina, kristallerin tam matlıktan kusursuz saydamlığa uzanan farklı özellikler taşıdıklarını ve sanattan büyüye, teknolojiden şifacılığa pek çok alanda kullanıldıklarını belirtiyor. Küratör, projenin çıkış noktasını ise şöyle ifade ediyor: “Bilim insanları, canlı olmasalar da kristallerin genellikle ‘büyüdüklerini’ tarif etmiştir. Yaşayan pek çok organizma, kristal üretebilir. Eski kültürlerde kristaller ve mineraller duyuları olan varlıklar gibi görülmüş, canlı ve canlı olmayan, organik ve inorganik madde arasındaki geçirgen sınırlar için mükemmel bir metafor olmuştur.”

KÜRESEL SORUNLARI SANATLA SORGULUYOR

Sorokina, başlangıçta saydamlık ve matlık, toprak ve büyüme kavramlarından yola çıkan Kristal Berraklığı projesinin, pandemiyle birlikte ekolojik küratörlüğü daha da fazla odağına alan bir sergiye evrildiğine dikkat çekiyor. Büyüleyici görüntüsüyle tarih boyunca insanları etkisi altına alan kristal imgesinden yola çıkan sergi, günümüz küresel sorunlarını sanat eserleri aracılığıyla yeniden sorgularken, üretim sürecinde projelerin daha sürdürülebilir kılınmasını sağlayan ekolojik uygulamaları benimsiyor. Kristal Berraklığı, sürdürülebilir küratöryel pratikler ve ekoloji üzerine düşünmenin ötesine geçerek, sanatsal, küratöryel ve kurumsal çalışmaların üretim, sergileme ve geri dönüşüm süreçlerindeki ilişkilerle bir ekosistem yaratmayı hedefliyor.

Pera Müzesi’nin üçüncü katında yer alan sergi 7 Aralık 2021 tarihine kadar gezilebilir.

Farklı coğrafyalardan 20 sanatçı var

Sergide; Sammy Baloji, Minia Biabiany, Katinka Bock, Bianca Bondi, Gaëlle Choisne, Kıymet Daştan, Elmas Deniz, Sinem Dişli, Gluklya (Natalia Pershina-Yakimanskaya), Deniz Gül, Ilana Halperin, Gülsün Karamustafa, Yazan Khalili, Paul Maheke, Şener Özmen, İz Öztat, Hale Tenger, Güneş Terkol, Berkay Tuncay ve Adrien Vescovi’nin eserleri yer alıyor.

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