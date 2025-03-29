Kulağındaki ağrı üç saat içinde ölümüne yol açtı

Sabah aniden başlayan kulak ağrısı sonrası dinlenmek için yatak odasına giden Pete Hynes, bir anda yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası adama yapılan testler sonucunda menenjit teşhisi kondu.





Hızlı ilerleyen hastalık, beyni ve omuriliği koruyan zarları enfekte eden 'neisseria meningitidis' adı verilen öldürücü bir bakteriden besleniyor. Kısa sürede kana karışan bakteri, damarlara zarar vererek, ciltte ve organlarda kanamaya neden oluyor.





The Mirror'ın haberine göre, doktorlar talihsiz adamı kurtarmak için gereken tüm müdahaleleri yaptı ancak Hynes, belirtiler görüldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti.





Belirtileri nelerdir?





Genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan kişileri hedef alan menenjit, özellikle çocuklar, bebekler ve genç yetişkinler için daha tehlikeli bir hastalık.





Bakteriyel menenjitin belirtileri arasında ani ateş, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar bulunur.





Birçok kişi, bu işaretleri grip veya mide sorunlarıyla karıştırabilir ancak enfeksiyon hızla yayılarak sepsise dönüşebilir. Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı şiddetli bir bağışıklık sistemi tepkisi olarak kendi organlarına saldırmaya başlamasıdır.















