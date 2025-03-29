Şara imzayı attı: Suriye'nin yeni Genel Müftüsü Usame Rifai oldu

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 No'lu Karar kapsamında, Şeyh Usame el-Rifai ülkenin yeni Genel Müftüsü olurken, Genel Müftü Yüksek Fetva Konseyi'nin çalışmalarını denetlemekle ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.

Kararda, görev alanı kapsamında resmi ve uluslararası platformlarda Suriye'yi temsil etme yetkisi de Genel Müftü'ye verildi.

Öte yandan, 8 No'lu Karar ile Yüksek Fetva Konseyi de oluşturuldu.

Kararda, Konseyin görevleri arasında fetvaların yayımlanması, Şer-i hükümlerin açıklanması, illerde müftü ve fetva komisyonlarının atanması ve fetva merkezlerinin denetlenmesi yer alıyor.

1944'te Şam'da doğan Şeyh Usame el-Rıfai, Suriye'nin önde gelen Sünni alimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şam Üniversitesinde Arap dili eğitimi aldıktan sonra, 1971'de babasının adını taşıyan camide imamlık görevine başlayan el-Rıfai, 1981'de Esed rejimi tarafından Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu iddiasıyla suçlandı ve Suudi Arabistan'a sürgüne gönderildi.