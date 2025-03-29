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Şara imzayı attı: Suriye'nin yeni Genel Müftüsü Usame Rifai oldu

Şara imzayı attı: Suriye'nin yeni Genel Müftüsü Usame Rifai oldu

14:2029/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
AA
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Suriye'de yeni Genel Müftü ve Yüksek Fetva Konseyi üyeleri atandı.
Suriye'de yeni Genel Müftü ve Yüksek Fetva Konseyi üyeleri atandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın imzaladığı yeni bir kararname ile Usame Rifai, Suriye'nin yeni Genel Müftüsü olarak atandı. Karara göre, Rifai'ye Suriye'yi resmi ve uluslararası platformlarda temsil etme yetkisi de verildi.

Suriye Cumhurbaşkanı
Ahmed Şara
, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 No'lu Karar kapsamında, Şeyh Usame el-Rifai ülkenin yeni Genel Müftüsü olurken, Genel Müftü Yüksek Fetva Konseyi'nin çalışmalarını denetlemekle ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.



Kararda, görev alanı kapsamında resmi ve uluslararası platformlarda Suriye'yi temsil etme yetkisi de Genel Müftü'ye verildi.


Öte yandan, 8 No'lu Karar ile Yüksek Fetva Konseyi de oluşturuldu.



Kararda, Konseyin görevleri arasında fetvaların yayımlanması, Şer-i hükümlerin açıklanması, illerde müftü ve fetva komisyonlarının atanması ve fetva merkezlerinin denetlenmesi yer alıyor.


Kararda, Konsey'in, kararlarını oy çokluğuyla alacağı ve eşitlik durumunda başkanın kararının belirleyici olacağı kaydedildi.


Alınan kararların yürürlüğe girdiği ve resmi gazetede yayımlandığı bildirildi.


Şara yönetiminin yayımladığı kararnamesi

Yüksek Fetva Konseyi şu şekilde;

Şeyh Usame bin Abdulkerim er-Rifai – Başkan

Şeyh Ebu’l Hayr eş-Şami – Üye

Şeyh Muhammed Emin el-Kadi – Üye

Şeyh Mudar el-Hatib – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Beyanuni – Üye

Şeyh Ebu’l Hakim eş-Şami – Üye

Şeyh Ebu’l Fadl el-Halebi – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Humsi – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Hamavi – Üye

Şeyh Ebu’l Feth eş-Şami – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Halebi – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Humsi – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Lazkani – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Maarri – Üye

Şeyh Ebu’l Feth el-Hamavi – Üye


Şeyh Usame el-Rıfai Kimdir?


1944'te Şam'da doğan Şeyh Usame el-Rıfai, Suriye'nin önde gelen Sünni alimlerinden biri olarak öne çıkıyor.



Şam Üniversitesinde Arap dili eğitimi aldıktan sonra, 1971'de babasının adını taşıyan camide imamlık görevine başlayan el-Rıfai, 1981'de Esed rejimi tarafından Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu iddiasıyla suçlandı ve Suudi Arabistan'a sürgüne gönderildi.


El-Rıfai, 2000 yılında Hafız Esed'ın ölümünün ardından Suriye'ye döndü ve dini çalışmalarını sürdürdü. 2011'de Suriye ayaklanması sırasında muhalefetin yanında yer alan el-Rıfai, rejim güçleri tarafından saldırıya uğradı. El-Rıfai, kısa bir süre sonra Türkiye'ye geçerek, Şam Alimler Birliği ve Suriye İslam Konseyi'ni kurdu.


#Ahmed Şara
#suriye
#müftü
#Usame Rifai

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