İsrail ateşkesi bozarak Beyrut'u vurdu

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesindeki bir mahalleye saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Beyrut'taki Hades Mahallesi'nde bir binanın işaretlendiği harita paylaştı.

Adraee, Beyrut’un güneyindeki söz konusu binanın Hizbullah'a ait olduğunu öne sürerek civarındaki binaların "tahliye edilmesini" istedi. Tehdidin ardından Beyrut'ta göç dalgası başladı.

Savaş uçakları, Beyrut'un güneyindeki bir binayı 2 füzeyle hedef aldı.

Beyrut'un birçok bölgesinde duyulan saldırıya maruz kalan binadan dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırı sonucu Hades Mahallesi'ndeki bina yerle bir oldu.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği saldırılar, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.

İsrail insansız hava araçları (İHA) da savaş uçaklarının bombardımanı öncesinde aynı bölgeyi 3 saldırıyla hedef almıştı.

İsrail ordusu, kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'ın güneyini bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı. Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 3'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan'ın başkenti en son iki ülke arasında ateşkes anlaşmasının devreye girdiği 27 Kasım 2024'te bombalanmıştı.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in saldırı tehdidi üzerine Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur kenti ve diğer bazı bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.