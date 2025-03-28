İsrail Mescid-i Aksa kısıtlamalarına devam ediyor

İsrail, ramazan ayının dördüncü cuma gününde de işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek amacıyla sıkı kısıtlamalar uyguladı
İsrail, ramazan ayının dördüncü cuma gününde de işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engellemek amacıyla sıkı kısıtlamalar uyguladı
Cuma sabahından itibaren yüzlerce Filistinli, Kudüs'e ulaşmak için Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya Kontrol Noktasına akın etti. Filistinlilerin kimliklerini sıkı kontrole tabi tutulurken, bazı Filistinlilerin girişlerini özel izinleri olmasına rağmen izin verilmediği görüldü.
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