İsrail Mescid-i Aksa kısıtlamalarına devam ediyor

Cuma sabahından itibaren yüzlerce Filistinli, Kudüs'e ulaşmak için Kudüs ile Ramallah arasındaki Kalendiya Kontrol Noktasına akın etti. Filistinlilerin kimliklerini sıkı kontrole tabi tutulurken, bazı Filistinlilerin girişlerini özel izinleri olmasına rağmen izin verilmediği görüldü.